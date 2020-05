Még rejtekhelyet is bénán választott a szerencsétlen betörő

A staffordshire-i rendőrség sikeresen kézre kerített egy betörőt, akit saját otthonában találtak meg Bentilee körzetben. A 29 éves Ashley Bowen egy helyi kereskedésbe tört be, ahonnan cigarettát próbált lopni még decemberben. Az üzletbe egy feszítővas segítségével jutott be, de a benti biztonsági rendszer miatt végül nem jutott dohánytermékhez. Az eszközzel az üzletben lévő ATM-et is próbálta felnyitni, amivel szintén nem járt sikerrel, ellenben jelentős kárt okozott az automatában.

Végül teljesen üres kézzel távozott, és több mint egy hónapig kereste a rendőrség. Végül januárban sikerült elkapni otthonában egy szál alsónadrágban, ahol rendkívül leleményes búvóhelyet választott: a ruhásszekrényét.

Stoke-on-Trent bírósága május 11-én mondott ítéletet felette, a betörésért 18 hónap, a károkozásért pedig további két hónap börtönt kapott. A leleplezéséről készült felvételen pedig még a közösségi média is röhög.

