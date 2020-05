Videón, ahogy akcióba lép fiatalokból álló terézvárosi rablóbanda

Fiatalokból álló rablóbanda támadt egy férfira február elsején a Terézvárosban. A férfit leütötték, és a földön is bántalmazták, majd elvették tőle a pénzét, a mobilját és az iratait. A BRFK most tette közzé a támadóktól készült felvételeket, amin jól látszik, hogy nő is volt a fiatal támadók között.

A terézvárosi rendőrök azt kérik, hogy aki a felvételeken látható nőt és férfiakat felismeri, személyazonosságukkal, tartózkodási helyükkel vagy a bűncselekménnyel kapcsolatban információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a 06-80-555-111 „Telefontanú” zöldszámán, a 107 vagy 112 központi segélyhívó számok valamelyikén.