Lejárt a söre, ezért megmosdott benne

Az emberek egy részét furcsa tettekre sarkallja a karantén, azt a Derbyshire-ben élő kocsmárost is, aki váratlan módon hasznosította megmaradt sörét. A 33 éves Rob Lindsey egy egész hordónyi lejárt szavatosságú nedűvel öntözte meg a testét, és videóra is vette a nem mindennapi elázást azzal a céllal, hogy a látvánnyal felvidítson másokat is. A művelet valóban jobb kedvre deríti az embert, bár képzeljük, milyen illat lehetett a közelében. Lindsey azt azért elárulta, hogy utána rögtön lezuhanyzott vízzel is, majd száraz ruhát húzott.