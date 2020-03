Nem vizet töltött a kávéfőzőbe, lefokozták az amerikai katonát

„Tudta, vagy tudnia kellett volna”, hogy ezt nem szabad.

Egy, az alaszkai Elmendorf–Richardson katonai bázison szolgálatot teljesítő katonát (airman, nincs magyar megfelelője, egyfajta közlegény) megrovásban részesítettek és lefokoztak a Katonai Igazságszolgáltatás Egységes Törvénykönyvének megsértése miatt. Az Anchorage Daily News által idézett indoklásban az áll, hogy a légierő meg nem nevezett közlegénye

tudta vagy tudnia kellett volna, hogy tartózkodnia kell a század kávéfőzőjébe való vizeléstől.

Az eset még valamikor tavaly január 1. és október 31. között történt, azt nem közölték, hogy hogyan derült ki, mit tett. Emellett november 27-étől önkényes eltávozáson volt, egészen december 2-áig, amikor is lefogták.

Az ügy akkor került a nyilvánosság elé februárban, amikor egy, a légierő tagjai körében népszerű Facebook-csoportban valaki megosztotta az alaszkai bázis hírlevelét. A levélben arról is írnak, hogy a katonát ettől az ügytől függetlenül már öt másik ügyben is megrovásban részesítették. Ezt később az Elmendorf–Richardson közügyekkel foglalkozó irodája is megerősítette.

Az Anchorage közelében fekvő bázison mintegy 5500 katonai és polgári személyzet dolgozik.

