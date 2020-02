Pirner Alma: Elviselhetetlen, állandóan éhes és ideges hárpia voltam…

Pirner Alma ma már az egészséges életmód nagykövete, de korántsem volt ez mindig így. A közösségi oldalán írt arról, hogy fiatalabb korában mennyire szenvedett, hogy megtartsa a tökéletes formáját.

16 év a színpadon, amikor bőröd minden négyzetcentiméterét nagyítóval nézik a kritikus tekintetek a nézőtérről, amikor a fehér fényekben még annak is narancsbőre van, akinek egyébként nincs. Amikor sokszor 8-10 nő áll egymás mellett, és összehasonlít mindenki. A közönség, a főnök a klubban, sőt, magunkat is összehasonlítjuk. Ha egyszer jól laksz végre, és utána bemész dolgozni felkapva a bikinidet, megkérdezik, „csak nem jön a baba?!” Rémálomban telt sok évem, és leginkább az ünnepek időszaka volt még kegyetlenebb, amikor egy szelet bejglit nem mertem enni, mert karácsonykor és Szilveszterkor is dolgoztam, és mi van, ha megszólnak