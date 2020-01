Otthon félmeztelenül lenni erkölcstelenség

Legalábbis a utah-i jogszabályok szerint.

Három, akkor 9-13 év közötti gyerek vér szerinti anyja jelentette fel azt a 27 éves nőt, aki otthon kimelegedett, ezért félmeztelenre vetkőzött. A gyerekek apjának ő az új párja, a garázst építgették, mikor mindketten megváltak a felsőruházatuktól a meleg miatt. A gyerekek ezt meglátták, anyjuknak egyszer elmesélték, aki meg feljelentést tett – számoltunk be róla mi is korábban. A férjet nem gyanúsították meg semmivel.

A bíró most arra jutott, hogy nem semmisíti meg a utah-i szeméremsértésről szóló törvény egy részét sem, mert egy nő fedetlen keble igenis szeméremsértés az amerikai társadalom szemében, vagyis ezzel az ügyészségnek adott igazat. A nő, Tilli Buchanan ezzel mélységesen nem ért egyet,

szerinte így ő és a többi nő más besorolás alá esik egy jogszabálynál, mint a férfiak.

Court rules against woman charged after stepchildren saw her topless https://t.co/70Q9697Uxa — The Guardian (@guardian) January 22, 2020

Erre az egyenlőtlenségre egyébként egy külön mozgalom is létrejött az Egyesült Államokban, a Free the Nipples, amely eddig nem feltétlenül mondható egyértelmű győztesnek. Van, ahol nekik, van, ahol ellenük döntött a bíróság.

Az AP Guardianon található beszámolója szerint azt egyelőre nem tudni, fellebbezz-e Buchanan. Ha igen, akkor a szabálysértési ügyéből bírósági tárgyalás lesz. Ha pedig még bűnösnek is találják ezek után, akkor akár börtönbe is kerülhet, ahogy a szexuális bűncselekmények elkövetőinek listájára is regisztrálnák 10 évre.

Kiemelt kép: iStock