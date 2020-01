A Föld népességének mintegy egyharmada vérszegény, az esetek felének oka a vashiány, de kiket veszélyeztet leginkább?

A vashiányt népbetegségként is emlegethetjük, ugyanis az Egészségügyi Világszervezet (WHO) jelentése szerint a Föld népességének mintegy egyharmadát érinti. Leginkább a kisgyerekek és a fogamzókorban lévő nők vannak veszélyben.

A vashiány önmagában is kezelendő! Ne várjunk addig, míg kialakul a vérszegénység!

Vashiányról akkor beszélünk, amikor szervezetünk vastartalma a normálisnál alacsonyabb. Ha a különböző élettani feladatok ellátására nem áll rendelkezésre elegendő vas, akkor a hiány pótlására a raktározott vaskészletünket mozgósítjuk. Ezért először a raktárvas mennyisége fogyatkozik meg. Már a kisebb mértékű vashiány is tüneteket okoz, hiszen a szervezetünk nem tud „teljesíteni”, mint normális vasellátottság mellett. Ha a vasraktáraink teljesen kimerülnek, akkor a vérképzésünk is zavart szenved, ilyenkor már nem egyszerű vashiánnyal, hanem annak súlyosabb formájával, vashiányos vérszegénységgel állunk szemben. Tüneteink ekkor még tovább fokozódnak.

Kiket érint?

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint világszerte 1,3 milliárd ember, azaz a Föld lakosságának mintegy 30 százaléka szenved vérszegénységben.

Felmérések szerint 500-600 millió ember vérszegénységét a vashiány okozza, és ennek 80 százaléka a női nemet érinti!

Vashiány kialakulására különösen veszélyeztettek a csecsemők, a kisgyerekek, a serdülő lányok, a várandósok, erős havi vérzés esetén az aktív korban lévő nők, és a vas rosszabb felszívódása, hasznosulása miatt az idősek és a vegetáriánusok. Bármilyen jelentős vérvesztés, vagy akár krónikus, hosszan tartó vérezgetés is vashiányos vérszegénységhez vezethet.

Érdemes azoknak is elgondolkodniuk, akik gyakran látogatnak gyorséttermeket, mert meglehet, sok szénhidrátot visznek be szervezetükbe, ráadásul túl gyakran, ami egyoldalú táplálkozásról árulkodik. Hasonlóan egyoldalú lehet a vegetáriánusok és a vegánok táplálkozása is: a zöldségek, magvak hiába tartalmaznak sok vasat, ezekből a növényi élelmiszerekből nagyon gyenge a vas felszívódása, összehasonlítva a húsokból történő vasfelszívódással.

Azok is veszélyben lehetnek, akik rendszeresen szednek különböző gyógyszereket. Csökkenti a vas felszívódását pl. a refluxra szedett gyógyszer vagy a kalciumtabletta is. Mindemellett azoknak is fokozottan figyelniük kell a vashiányra, akik aktívan sportolnak!

Felismerhető?

A vashiányos állapot tüneteként a fáradtság, kimerültség mellett szédülés, koncentrációs zavarok, fejfájás, hajhullás és légszomj is jelentkezhet, de a kábaság, sápadtság, a hideg végtagok és az ingerlékenység, is jelezheti a szervezet vashiányát. A nem túl jellegzetes tünetek miatt a problémát nem mindig könnyű időben felismerni, inkább csak akkor, ha már súlyosabb tüneteket és vérképeltéréseket is okoz.

Pótoljuk a vasat!

Legfontosabb a vashiány megelőzése! Erre a célra már recept nélkül is elérhetők megfelelő mennyiségű elemi vasat tartalmazó készítmények, melyekből akár napi 1 tabletta szedése is elegendő lehet a vashiány megelőzésére. Különösen azok gondoljanak erre, akik a fentebb felsorolt, veszélyeztetett csoportok valamelyikébe tartoznak. Ne várjuk meg, míg tünetek jelentkeznek, és kialakul a vérszegénység!