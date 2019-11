Itt a Black Friday! A GymBeam-nél akár 70%-os kedvezményekkel is találkozhatnak! (x)

Megérkezett a Black Friday, az év legnagyobb vásárlási ünnepe! Már el sem tudjuk képzelni a novembert vásárlási láz nélkül. A karácsony előtti utolsó kiárusításoknak főleg azok a fogyasztók örülnek, akik már egy hónappal korábban várják. Minden cég szeretné megjutalmazni hűséges vásárlóit, így jelentős akciókkal és igazán kedvezményes árakkal készülnek. A progresszív élelmiszerekkel foglalkozó GymBeam e-shop szintén kedvezményekkel készült vásárlói számára, amelyek akár a 70%-ot is elérhetik.

A GymBeam a táplálékkiegészítők, progresszív élelmiszerek és fitness termékválaszték legkedveltebb gyártói és forgalmazói közé tartozik Magyarországon. A GymBeam e-shopján a mai napon indult el a Black Friday , ahol a legjobb áron találhatóak a fitness bestsellerek. A cég elmondása szerint akár 70%-os kedvezményeket is biztosítanak a vásárlóknak az akció ideje alatt.. A kedvezmények hullámai folyamatosan fognak érkezni, ezért a GymBeam-nél állandóan új akciós termékeket találunk.

Nemcsak a sportolók és a fitness rajongók találnak maguknak érdekességeket, hanem az egészséges életstílus és életmód szerelmesei, valamint a vegánok és vegetáriánusok is. A GymBeam ugyanis termékek széles skáláját kínálja, amely magába foglalja a fehérjéket, aminosavakat és BCAA-kat, illetve vitaminokat, ásványi anyagokat és népszerű egészséges élelmiszereket is. Verhetetlen áron kaphatóak fitness ruházati termékek, például pulóverek, atléták, rövidnadrágok és pólók, amelyek már 1740 Ft-tól beszerezhetőek.

Meglepetésként egy újdonságot is megjelentetett a cég – a közkedvelt Just Whey fehérjét, 2 kg-s, új kiszerelésben. Ez a minőségi tejsavó fehérje 75%-os fehérjetartalommal a GymBeam márka legeladottabb termékei közé tartozik. Ez az új, nagyobb kiszerelés csak néhány napja elérhető a webshopban, de most a Black Friday keretén belül már ma megrendelhető, ajándék pulcsival együtt! Azonban figyelem, nem szabad sokáig habozni, mivel az ajánlatok csak a készletek erejéig tartanak.