Khloé Kardashiannak lesz egy saját valóságshow-ja a gyerekével

Másfél éves lányából máris tévésztár lehet.

A Keeping Up With The Kardashians legutóbbi epizódjában Khloé Kardashian és Kris Jenner egy tárgyalásának részleteit is láthattuk producerekkel, amit a híresség így magyarázott el a kamerának:

Anyám és én találkozunk ma producerekkel, akikkel egy ideje már tárgyalunk, mert segítenek letisztázni a show-t, amit éppen fejlesztek.

A People beszámolója alapján az epizód egy pontján egy viccplakátot is lehet látni róla, ami alapján róla és másfél éves lányáról, True-ról szólna a műsor. A producerek pedig elmondták, hogy 5 darab 7 perces epizódban gondolkodnak, amit Kardashian házában forgatnának, megörökítve apró mozzanatokat az ő és a lánya életéből. Nagyon izgalmasan hangzik! A leírás alapján olyan, mintha feldolgoznák a celeb Instagramját.

Kiemelt kép: Instagram / @khloekardashian