Mutatunk egy videót a rajongójával cukiskodó Billie Eilish-ről, hogy jobb legyen a napod

Kevés előadónak volt akkora éve idén, mint Billie Eilish-nak, akinek év elején megjelent a bemutatkozó lemeze, most pedig simán a világ egyik legnagyobb sztárjának mondató, a fiatalok körében mindenképpen az egyik legnépszerűbb. Ennek ellenére nem annyira lehetetlen a közelébe férkőzni, egy kamasz rajongója például simán odaszaladt az autójában ülő énekesnőhöz, az pedig gond nélkül megölelte a kislányt és váltott vele néhány szót. Íme a jelenet, ha ez sem melegíti meg a szíved, akkor mi kifogytunk az ötletekből:

.@BillieEilish has a cute interaction with fan in Mexico City. ❤️ pic.twitter.com/vDdPdJb9bB

— Pop Crave (@PopCrave) 2019. november 18.