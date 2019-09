Egy floridai gyerek állatot vitt az iskolába, nagyon meglepődtek, mikor meglátták, mi néz vissza rájuk a hátizsákból

Az Egyesült Államokban, Floridában az egyik gyerek hátizsákjában egy igen különlges vendég érkezett az egyik helyi iskolába – írja az amerikai Huffington Post. A felnőttek mikor megtudták, hogy az iskolás valami szokatlant hozott, óvatosan nyitották ki a táskát, majd nagyon meglepődtek. A fiúnál egy szakállasagáma volt. A tanárok rögtön hívták a szülőket, hogy vigyék el az intézményből az állatot. A kisfiú nem került nagy bajba és szerencsére egy gyerek sem sérült meg.

Parents, we love pets just as much as anyone but a backpack (Vera Bradley no less) is not a good place for a bearded dragon to spend the day. We rehoused him temporarily in a courier box until his adults could return him home. Parents please check those backpacks in the am! pic.twitter.com/RDYFfzxhv7

— Bay District Schools (@BayDistSchools) September 9, 2019