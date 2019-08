Szerencsére a hírességek is posztoltak a nemzetközi kutyanapon

Augusztus 26. a nemzetközi kutyanap, szóval sejteni lehetett, hogy a sztárok megemlékeznek majd erről valamilyen formában. Elég sok kutyás híresség van itthon és külföldön is, majdhogynem kizárólag csak utóbbiakról tudunk egy csokrot mutatni.

Az egyik legnagyobb kutyabarát Chris Evans:

Bosszúálló kollégája, Mark Ruffalo is posztolt, eléggé hulkosra sikerült:

Looks like pup’s ready to ruff you up 🐶 Happy #NationalDogDay! pic.twitter.com/qlz0g5wbao

— Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) August 26, 2019