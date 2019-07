Ha a partner nem akar dolgozni a jobb szexért

Ha nincs szex, vagy ha hullámzó, hogy mikor van, mikor nincs, ha már csak azon jár az eszünk, hogyan csikarjuk ki a másikból a szexet, akkor gond van. A legnagyobb probléma az a témában, ha a partner meg se hallja a gondunkat, de nem szabad feladni, van módszer arra is, hogyan nyíljunk meg egymás előtt úgy, hogy abból ne legyen újabb sárdobálás.

A munkahelyi határidők és hajtások, a pénzzel kapcsolatos stressz, a gyerekek nevelésével járó szoros napirend, a betegségek a családban lekötik a mindennapokat, nehéz időt találni az együttlétekre. Mondhatni kihívás egy randit megszervezni, és mindehhez hozzátesz az is, hogy rengeteg pár gondolja azt, hogy a szexnek spontán kell megtörténnie a hosszú távú párkapcsolatokban is, hogy a szex iránti vágy spontán tör fel, az ezzel járó szenvedéllyel együtt. Pedig ez nem így van, sokszor a vágy szépen eltűnik, az együttlétek ellaposodnak. Aztán egyik fél vagy mindkettő arra ébred, hogy nincs szex, vagy ha van, akkor sem működik. Általában az egyik fél jobban meg akarja oldani ezt a problémát, és rengeteg energiát fektet mindebbe, szinte projektként foglalkozik ezzel nap mint nap. Bármi, amit kitalál, elolvas vagy kipróbál nem működik, és idővel ráébred arra, hogy azért, mert a partnere nem akarja a változást, számára ez így rendben van. És itt kezdődnek a komolyabb gondok. Akkor is lehet tenni a jobb szexuális életért terapeuta nélkül, ha a partner nem nyitott a változásra. A hozzáálláson és a gondolkodáson kell változtatni.

Az ultimátum nem működik

Amikor nincs szex hosszabb ideje, akkor felmerül a kérdés, meddig lehet tovább húzni a kapcsoaltot. Az, ha elmondjuk a partnernek, hogy elhagyjuk, ha ez így folytatódik tovább szex nélkül, teljesen céltalan és felesleges. A legfontosabb, hogy tudassuk vele, az ő döntése, hogy hajlandó-e változtatni a saját szexuális életén vagy sem. Fel kell készülni a nehéz döntésekre, és ez leginkább arra vonatkozik, hogy ne őt hibáztassuk, hanem jussunk el arra a pontra, hogy

megérdemeljük, hogy olyasvalakivel éljünk együtt, aki tiszteletben tartja az igényeinket és hajlandó egyáltalán kommunikálni a szexről.

Soha senki nem fog találkozni olyan partnerrel hosszú távú kapcsolatban, aki minden szexuális vágyát és igényét ki tudná elégíteni, és ez így természetes. A jó szex lényege nem az, ha a saját fantáziánkat kényszerítjük a másikra, és nem is az, ha strigulázzuk, hányszor volt szex és pontosan mikor.

A szex félelmetes téma

A testiségről beszélni nehéz téma, tabu a legtöbb háztartásban, és bár a kapcsolatok elején még ment, később egyre kevésbé. A gyerekek születésével még inkább tabuvá válik. Amikor szóba kerül a szexuális probléma, a félénkebb, bizonytalanabb emberek számára ez ijesztő dolog. Sokan azért sem mernek belevágni a szexterápiába, mert félnek attól, hogy mások előtt kell beszélni a szexről. Ez nem egyenlő azzal, hogy egyáltalán nem szeretne változtatni a helyzeten, pusztán a saját félelmei uralják. A másik oldalon ülni ilyen beszélgetésben kényelmetlen, az ember egyszerre dühös, egyszerre szomorú, hiszen ezen a ponton megrekedhet a probléma megoldása. De nem szabad feladni, a beszélgetéseket másmilyen aspektusból is megközelíthetjük.

Milyen a kapcsolat a szeretkezés előtt és után?

A legfontosabb tudatni a partnerrel, hogy mit is jelent számunkra a szex. Ha rendszeresen bepróbálkozunk és falakba ütközünk, akkor a partner már egy ölelésből is arra következtethet, hogy abból szex lehet. Ezzel még inkább kerülni fogja a fizikai érintkezéseket, és ez az, amire muszáj ügyelni. Amikor nyitottabb a hangulat a beszélgetésre, kérdezzük meg tőle, mit jelent számára a szerelmeskedés, mit jelentett neki a kapcsolat elején, milyen többletet kapott. Az érzésekről beszélgessünk, ne az orgazmusok számáról vagy a technikákról. És azt is kerüljük, hogy felhánytorgatjuk, mióta nem volt szex, vagy hogy belemegyünk abba a vitába, hogy kétszer vagy háromszor volt-e szex. Ennek semmi értelme, nem vezet el a megoldáshoz.

Ehelyett beszélgessünk arról, melyik volt számára a három legjobb szex a kapcsolatban, kérdezzük meg, emlékszik-e arra, mi történt akkor a szex előtt és után. Beszéljük át együtt, milyen volt a hangulat, mit csináltunk előtte, és mit utána, mik azok a közös nevezők, amikben mindketten egyetértünk.

A szexnek van érzelmi oldala is

A legtöbb embernek érzelmileg sokat jelent a szex, általában az érzelmi kötődést jelenti, azt, hogy kapcsolódunk egymáshoz lelkileg. Bármi is történt a párkapcsolatban, beszéljünk arról, számunkra mit jelent a partnerrel való szex érzelmileg. Ha őszintén elmondjuk neki, akkor meg fogja érteni, hogy nemcsak üres dugásokról van szó, amik hiányoznak, hanem arról, hogy ő maga hiányzik, a lénye, az, hogy érzelmileg közelebb kerüljünk hozzá. Nem biztos, hogy ezt azonnal meg fogja érteni, de feltehetően el fog gondolkodni rajta később. Amikor ezekről beszélünk együtt, ne vallassuk, ne várjunk választ, hanem kommunikáljunk nyitottan önmagunkról, a saját érzéseinkről. Ne hozzuk fel, hogy ő mit tett vagy mit nem tett, hanem csak saját magunkról beszéljünk, mit is jelent az érzelmekben a vele való szex.

Ha mindez nem segít megnyílni a probléma megoldása felé, akkor érdemes felkeresni akár egyedül is egy szexterapeutát, és elmondani neki minden gondot. Az, hogy valakinek el lehet mondani őszintén, hogy mi is történik a kapcsolatban, segíthet az érzelmi hullámvölgyeket kezelni. Ha a partner nem nyitott a terápiára, akkor a nehéz döntések időszaka következik: fel kell tenni a kérdést, mit vagyunk hajlandóak feláldozni önmagunkból a párkapcsolatért.