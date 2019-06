Priyanka Chopra szerint a rasszizmus az oka, hogy Meghan hercegnét annyit támadja a brit bulvársajtó

Priyanka Chopra kiváló személyes kapcsolatot ápol Meghan hercegnével, akivel még azelőtt barátkozott össze, hogy hercegnévé vált volna. A Sunday Times magazin nemrég interjút készített Choprával, ahol szóba került a rengeteg negatív cikk, amit a brit bulvársajtó ír Meghanról, nagyrészt spekulációk és pletykák alapján – írja a Marie Claire. A színésznő szerint Markle jól kezeli ezeket.

Láttam őket és elég szerencsétlen. De ha van ember, aki tudja kezelni, akkor az ő. Persze a rasszizmusnak is betudható, elég nyilvánvaló. De a legjobb Megben, hogy végig ugyanolyan maradt. Egy csomó ember csak mostanában ismerte meg, de én már ismertem korábban is és még mindig ugyanaz a csaj.

Elmondása alapján amiben végképp nem változott, az a tenni akarás másokért, és a vágy, hogy a társadalmat pozitívabb irányba mozdítsa.

Most, hogy van egy rendes nagy platformja, ugyanazokról a dolgokról beszél, amiről mindig is. Órákat beszéltünk arról, hogy mi jelentheti a különbséget és milyen párbeszédek előzhetik meg a változást, mielőtt ez az egész történt, szóval amit most látsz belőle, az valós önmaga. Mindig is az a lány volt, aki előre akarta mozdítani a dolgokat.