Kis híján tragédia lett a texasi nagyi vicces fotójából

Nem sokon múlt, hogy nem ért tragikus véget a texasi Judith Streng és fia, Rod izlandi kirándulása. Az idős asszony csak egy vicces fotót szeretett volna magáról, a következő pillanatban már hatalmas bajban volt – írja az Abc News.

Judith és Rod a Jökulsárlón melletti Gyémánt-parton sétáltak vasárnap, amikor észrevettek egy jókora jégdarabot, ami úgy nézett ki, mint egy trón. Judith kapott is az alkalmon és megkérte a fiát, hogy csináljon róla pár fotót, amint jégkirálynőként pózol a jégtrónon.

Csakhogy a következő pillanatban egy nagyobb hullám elsodorta a jéghegyet, ami az idős asszonnyal együtt elkezdett eltávolodni a parttól. Szerencsére a közelben volt a hajójával egy másik amerikai turista, a floridai Randy Lacount, aki kimentette Judithot, mielőtt túl messzire sodródott volna.

Rod Streng nem ijedt meg túlzottan. Végig fotózott, és vicces üzeneteket írt a lányénak Catherine Strengnek. Az egyik kép alá azt írta:

Catherine a Twitteren osztotta meg a történetet és az apja fotóit hétfőn. A bejegyzését azóta közel 180 ezren kedvelték.

My grandmother almost got lost at sea in Iceland today lmaoooo pic.twitter.com/osHrwTEkyr

— babygirl, u dont know (@Xiushook) 2019. február 25.