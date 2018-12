Ariana Grande exe szuicid hajlamairól posztolt, majd törölte Instagramját

Igencsak ijesztő üzeneteket posztolt a Saturday Night Live komikusa, Pete Davidson, főleg azok után, hogy nemrég már beszélt pszichológiai betegségéről, és arról, mennyire küzd vele, miközben az internet valóságos közellenségként kezeli a szakítása óta Ariana Grande-val, akik azóta is zaklatják az utcán és online is.

Ma reggel, miután egy órával korábban Kanye Westet dícsérte, amiért nyilvánosan beszél saját pszichológiai betegségéről, a következő üzenetet tette közzé Instagramján.

Ezután pedig törölte az Instagram-profilját. Ezután több híresség is aggódását fejezte ki, Kid Cudi Twitteren üzent neki, hogy hívja vissza, Machine Gun Kelly pedig jelezte, hogy már úton van Davidsonhoz.

Ezt követően Ariana Grande is nyilvánosan üzent neki egy azóta már törölt tweetben, amiben arról beszélt a Variety szerint, hogy lent várja, nem megy sehova, és bár tudja, hogy nem biztos, hogy rá van szüksége, de ha mégis, akkor ott van számára. Végül a Két pasi meg egy kicsi sztárja, Jon Cryer nyugtatott meg mindenkit, hogy Davidson a Saturday Night Live stúdiójában van jó kezekben.

