Egysejtűek termelik a molekulát, ami a náthás orrot gyógyítja! (x)

Önnek is feltűnt, hogy mostanában csak úgy özönlik a médiából az orrcsepp- és orrspray-reklámok tömkelege? Ez nem véletlen, hiszen nyakunkon a náthaszezon. De mielőtt azt gondolná, hogy az összes orrfolyás vagy orrdugulás elleni készítmény egyre megy, elmondjuk, igenis érdemes utánanéznie, mit készül éppen az orrába fújkálni!

Mi a legfontosabb teendő, mielőtt orrspray-t választ?

Alig kap levegőt, folyton tüsszög, az orra állandóan folyik, vagy ami még rosszabb, teljesen eldugult? Érthető, ha ilyenkor úgy érzi, Önnek már minden mindegy, jöhet bármilyen szer, csak segítsen végre valami a nátháján. Holott orrspray-vásárlás előtt nagyon is érdemes lenne utánanézni, mit is tartalmaz egyik vagy másik patikaszer. Például aki hallott valaha is az orrcsepp-függőségről, az tudja, hogy jobban jár, ha a szintetikus összetevőket inkább kerüli.

A modern kor legújabb veszedelme, az orrcsepp-függőség

A szintetikus orrspray-k többnyire érösszehúzó hatásuk révén szüntetik meg az orrdugulást, ám ha valaki a kelleténél sűrűbben, netán hosszabb időn át használja ezeket a szereket, könnyen kerülhet egyfajta ördögi körbe. A folytonos lohasztás következtében az orrnyálkahártya egy idő után még inkább visszaduzzad, vagyis a levegő útja újra és újra elzáródik, még akkor is, amikor a delikvens már régen búcsút mondott a náthájának. És mire észbe kap, az állandó orrdugulás miatt már rá is szokott az folyamatos orrcseppezésre. Pedig az ilyen típusú szintetikus szerek folytonos használata kimeríti, kiszárítja az orrnyálkahártyát, amely fájdalmassá válhat, sőt vérezhet is. Aki esett már valaha az orrcsepp-függőség csapdájába, egy életre megtanulta, hogy a szintetikus szerekkel jobb csínján bánni!

A ló túlsó oldala: a „mindenmentes” orrspray

A másik véglet a sima, mondhatni „mindenmentes” tengervizes orrspray-k használata. Ezekkel mindössze az a gond, hogy öblögetni ugyan remekül lehet velük, de a náthától elgyötört, beteg, netán a szó szoros értelmében orrvérzésig fújkált és kiszáradt orrnyálkahártya gyógyulásáért nem teszünk valami sokat, ha csak ezeket használjuk.

Orrspray, ami nem szintetikus, mégis többet tud, mint a sima tengervíz

A Reventil orrspray különleges összetételű, mert a tengeri sós oldat mellett egy ectoin nevű egyedi összetevőt tartalmaz. Az ectoin egy természetes eredetű, sejtvédő, gyulladáscsökkentő hatású molekula. Segíti a sérült orrnyálkahártya gyógyulását, nedvesíti, illetve gátolja annak kiszáradását.

Egysejtűek „találmánya” az emberiség szolgálatában!

Az ectoint eredetileg olyan egysejtű élőlényekben fedezték fel, amelyek képesek átvészelni a sivatagi hőséget csakúgy, mint a sarkvidékek dermesztő hidegét. A parányi organizmusok túlélésének titka nem más, mint az ectoin: ez a különleges molekula védi meg ugyanis őket a kiszáradástól, ugyanakkor elősegíti a sérült sejtmembrán regenerálódását is. Ennek a tudományos felfedezésnek hála, a náthás orrú betegek is fellélegezhetnek, hiszen a Reventil orrspray-ben lévő ectoin védi az orrnyálkahártyát, elősegíti annak gyógyulását, illetve óvja azt a kiszáradástól. A Reventil orrspray enyhíti a nátha és az orrmelléküreg-gyulladás tüneteit, illetve segíti a megelőzésüket.