Ezek a legjobb szexpózok a mellek simogatásához

A női mell érzékeny terület, és egyben erogén zóna, mégis sokszor kimarad a szexuális együttlétből, sőt, sokaknál még az előjátéknak sem része a mellek simogatása. Ez azért is kár, mert tényleg van olyan, hogy egy nő a mellei simogatásával, finom harapdálásval orgazmust él át - ritka, de előfordul. A melleket tehát nemcsak nézni izgalmas élmény, hanem simogatni is, íme néhány szexpóz, ami elősegítheti a testrész stimulálását szex közben.

A nő van felül, azaz a lovaglópóz

Amikor a nő a van felül, ő irányít, számára ez domináns póz. A férfi kvázi egy szörfdeszka, ahogy Beyoncé is megénekli, a nő diktálja a tempót, az iramot. A mellei elérhető közelségben vannak, így a simogatás könnyen kivitelezhető. Egy dolgot érdemes kerülni: a mellekbe való kapaszkodást, ez nem szexi. Ajánlott körkörös simogatás, oldalról indulva befelé, egészen addig ismételve, amíg a melleken nem látszik az izgalom jele. Innentől aki szereti, már erőteljesebben is hozzáérhet, a finom harapdálás, erőteljesebb csipkedése izgatóan hathat. A szexpózt érdemes átváltani arra, hogy a férfi felül a fekvő helyzetből, és máris nagyobb teret kap a mellek simogatásához.

Hátulról, térdelve, azaz a kutyapóz

A kutyapóz vitatott szexpóz, sok nő nem szereti, mert megalázónak érzi, de van, aki kedveli, mivel ebben a pózban a behatolás mélyebb, jobban érezni a férfit. A pózban ugyan nem látják egymást a partnerek szemtől szemben, tehát nem látni azonnal a visszajelzést, de előnye, hogy a mellekhez a férfi könnyen hozzáférhet. A behatolás élménye mellett a női mellek finom morzsolgatásával, körkörös izgatásával a szexuális élmény mindkét fél számára fokozható.

Széken ülve, háttal, a nő van felül

Tulajdonképpen az összes hátsó behatolással járó szexpózt ajánlani tudjuk a mellek simogatásához, csak a fantázia szabhat ennek határt. Az ülő szexpózok közül is érdemes kipróbálni a hátsó pózt: a férfi ül a széken, a nő pedig az ölébe ül. Ez a póz intimebb, mint a kutyapóz, biztosítja a csókolózást, a fülek, a nyak csókolgatását a behatolás közben. A nő irányít ebben a pózban, és a férfi kénye-kedvére izgathatja a nő melleit. Jegyezzük meg azt is, hogy bár férfiről és nőről szólnak ezek a szexpózok, de azonos nemű pároknak is ajánlottak.

Egymásba simulva, azaz a kiskifli-nagykifli, kanálpózban

A kiskifli-nagykifli pózt a tökéletes alvópózként ismerjük, és csak kevesen használják a szerelmeskedésre is. Pedig ajánlott póz, a hátulról ölelő karok biztonságot nyújtanak, a pózban akár a szemkontaktus és a csókolózás is elérhető. A behatoláshoz mindössze annyi kell, hogy a férfi csússzon lejjebb egy kicsit, és máris kényelmesebb a póz. A női test erogén zónái könnyen hozzáférhetőek: a nyak, a fül, a vállak, a mellek, a comb belső része és még a csikló is izgatható a pózban.

A javasolt ülő és fekvő szexpózokat érdemes variálni kedvünkre, például a kanálpóz nemcsak oldalt fekve, hanem hanyatt is izgalmas, ez úgy a legkönnyebben kivitelezhető, ha a nő fordított lovagló pózban ül rá a férfira és onnan lassan hátrahajol. A széken ülős szexpózokat is bátran ajánljuk mindenkinek: sokszor a párok elfelejtik, hogy a lakás egyéb területein is lehet kényelmes és jó a szex, és évekig megmaradnak az ágynál. Holott amikor a kapcsolat elkezdődik, a legtöbb esetben mindenhol szeretkezik egy pár, kocsiban, a természetben, a konyhában, a fürdőben, és nagyjából legritkábban az ágyban és a hálószobában élik meg a testiséget. A kényelmes élettel és az összeköltözéssel együtt jár a mackóalsó és a röpke szex heti egyszer az ágyban, pedig ezek hosszútávon libidógyilkosok. A minél több előjáték, az erogén zónák felfedezése minden életkorban és akár 20 év házasságban is feltétele a minőségi szexuális együttléteknek.