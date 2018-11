Meghalt Asha, az Állatkert elefántja

A 2013-ban nálunk született ifjú elefánthölgy szervezetét a legrettegettebb elefántbetegség támadta meg. Az alattomos kór az esetek háromnegyedében halálos, Ashát sajnos a leggondosabb kezelés sem tudta megmenteni, írja honlapján a budapesti Állatkert.

Arun nővérén csütörtökön tapasztalták az aggasztó tünetek megjelenését. Az állatnál először általános bágyadtság jelentkezett, nehezen mozgott, ízületi érintettség volt tapasztalható. Megváltozott az állat viselkedése is, hiszen a szokásosnál kevesebbet kommunikált a környezetével, és a gondozókkal sem működött együtt. Pénteken már enni sem akart, délutánra pedig hasi ödéma is kialakult.

A tünetek alapján egyértelműnek tűnik, hogy az elefántokra jellemző herpeszvírusos megbetegedés támadta meg Asha szervezetét. Ez mind a vadonban, mind az állatkertekben élő az ázsiai elefántok esetében előforduló, jellegzetesnek számító, és sajnos igen alattomos betegség. A kórokozó elefánt herpeszvírus (EEHV) lényegében az egész állományban jelen van, csaknem minden egyed hordozónak mondható. Megbetegedést, konkrét tüneteket azonban alapesetben nem okoz. Ha azonban a vírus valamilyen ok miatt mégis erőre kap, kialakul a megbetegedés elég jellegzetes kórképe, méghozzá rendszerint igen gyorsan, akár egy-két nap alatt is. Ebből a szempontból a fiatal, választási korban lévő elefántok különösen veszélyeztetettek.

Állatorvosaink a gondozókkal együtt az elmúlt napokban szinte emberfeletti módon küzdöttek Asha megmentéséért. Az állat többek között infúziót és antivirális szert is kapott, illetve vérátömlesztést is az apaállattól, Assamtól (a vért az állatorvosok még korábban levették, arra az esetre, ha esetleg ilyen állategészségügyi problémával szembesülnénk). Ám minden erőfeszítésünk dacára az alattomos kór szombat délre végül legyőzte az elefánt szervezetét.

Itt született

Asha 2013. február 14-én, Bálint napján született Angele és Assam első borjaként. Az első napok nehézségei után (volt némi gond az emlők megtalálásával, erre rá kellett vezetni Ashát) fejlődésével minden rendben alakult, egyéves korára súlya már az öt mázsát is meghaladta. Bár már akkor jelentős részben szilárd táplálékon élt, amelynek aránya az ezt követő időszakban még tovább növekedett, még 2017 első hónapjaiban is előfordult, hogy pár korty anyatejet is fogyasztott. Kisöccse, a 2017 novemberében született Arun érkezését is érdeklődéssel fogadta, mi több, gyakran játszott is a testvérével.

Asha hosszú idő – több mint fél évszázadnyi – szünet után az első budapesti születésű elefánt volt. Világra jövetele utáni első napokban egy egész ország szorított, hogy mielőbb megtalálja az emlőket. Növekedését, gyarapodását is sokan kísérték figyelemmel az elmúlt közel hat esztendőben, így nem csoda, hogy az állatkerti dolgozók mellett a nagyközönségnek is a szívéhez nőtt.