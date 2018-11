VV9: Hiába szexelt két nap után, Cintikét hazaküldték a nézők

Egy hete tart a ValóVilág 9. szériája, és máris kiraktak valakit a villából, aki helyett azonnal be is költöztettek két másik embert. Sőt, kiválasztást is tartottak, ami azt jelenti, hogy a következő héten rögtön párbaj is lesz. Pörögnek az események.

Bár a beköltözőkről nem a nézők döntenek már évek óta, azt még mindig ők dönthetik el, hogy ki hagyja ott a ValóVilág villáját. Most is ez történt – egy hét után kellett eldönteni, hogy ki a legszimpatikusabb, majd a két legkevesebb szavazatot kapott játékos közül az aktuális villamestrenek, Rolinak kellett választania, hogy melyik menjen haza.

A legszimpatikusabb magasan Hunor lett, aki csak három nappal ezelőtt költözött be, viszont kerek mondatokban tud beszélni.

lett, aki csak három nappal ezelőtt költözött be, viszont kerek mondatokban tud beszélni. A legkevesebb szavazatot Adri és Cintike kapták, utóbbi annak ellenére, vagy épp azért, mert mindössze két nap után sikerült lefeküdnie Krisztiánnal.

Roli végül úgy döntött, hogy Adri kapja a védettséget jelentő kendőt, Cintike pedig menjen haza, így utóbbi csak egy hetet töltött a villában.

Azzal a lendülettel, hogy Cintike otthagyta a villát,

a helyére két új ember is beköltözött, méghozzá Vivien és Lacika.

Vivienről annyit kell tudni, hogy 18 éves, vagyis 2000-ben született, médiakommunikáció és pszichológia szakon tanul, két éve van együtt a pasijával, aki el is jegyezte őt. Egy melltartóban költözött be a villába.

Lacika a 9. kerületben lakik, úgy csinál, mint aki tud rappelni, vannak tetoválásai, 28 éves, és az anyjával együtt lakik.

De ezzel még nem volt vége az izgalmaknak, mert gyorsan megtartották az első kiválasztást is, vagy azok után, hogy a nézők hazaküldtek valakit, a villalakóknak is dönteniük kellett, hogy melyik társukat küldjék párbajra. Nyilván az új játékosokra nem szavazhattak, hisz ők védettséggel kerültek be a villába.

A kiválasztáson Roli és Radics is 4-4 szavazatot kapott, és mivel Roli a villamester, ő választhatott, hogy ki menjen párbajozni, és nyilván nem magát választotta.

Szóval Radics lesz az egyik a VV9 első párbaján, a másik párbajozót majd ő fogja jövő héten kihívni.

Ezek történtek még:

Nádai Anikó ra egy olyan szoknyát adtak, ami pont úgy néz ki, mintha egy kék, ikeás szatyorból szabták volna.

ra egy olyan szoknyát adtak, ami pont úgy néz ki, mintha egy kék, ikeás szatyorból szabták volna. VV Csoki nem tud dönteni, hogy Reni t, vagy Ginu t szedje fel – saját bevallása szerint nem szerelmet keres, inkább csak „parittyázna”, jelentsen ez bármit.

nem tud dönteni, hogy t, vagy t szedje fel – saját bevallása szerint nem szerelmet keres, inkább csak „parittyázna”, jelentsen ez bármit. Ginu a születésnapi buliján rajtakapta Csokit és Renit, amiből akkora dráma lett, hogy először csak Ginu bőgött, aztán Reni is.

Krisztián is sírt, mert rájött, hogy nem tud nem gondolni arra, hogy mi van a villán kívül.

Nem sokat érteni abból, amit mondanak, ugyanis minden második szót kisípolják.

Az egyik új beköltöző, Vivien és a már egy hete bent lakó Greg ismerik egymást – amint meglátták egymást, elkezdtek veszekedni, mint kiderült, azért, mert Greg elszerette Vivien expasiját. Greg ordítva és káromkodva részletezte, hogy mit csináltak Vivien expasijával, miközben a képernyő bal alsó sarkában egy 12-es karika volt látható.

Kiemelt kép: Instagram/ValóVilág