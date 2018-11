ByeAlex zuhanyzás közben írta meg a Michael Korst

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, a Versace-t is felvásároló divatkonszern, a Michael Kors legújabb reklámjához ByeAlex egyik számát használta fel. Az X-Faktor mentora hírportálunknak akkor elárulta, kiadója kapcsolatban áll egy nemzetközi publishing céggel, így kerültek kapcsolatba a luxusmárkával, most pedig azt is kiderült, hogy mi ösztönözte a dal megírására.

Utóbbit egy rajongói kérdésnek köszönhetjük, amit saját Instagram-oldalán tettek fel ByeAlex-nek. És hogy mi volt a válasz?

Hát az, hogy gyakorlatilag semmi.

Zuhanyoztam éppen

– hangzik el a válaszvideóban ByeAlextől.

Kiemelt kép: Instagram/@byealexittvan