Nicki Minaj milliókat fizetne a felvételekért, amin Cardi B-vel balhézik

Bár már közel két hónap is eltelt azóta, hogy Cardi B megtámadta Nicki Minaj-t a New York-i divathét egyik buliján, a hangulat a két rapper között még most sem csillapodott, sőt, utóbbi már fizetne is, csak saját igazát alátámassza – tudtuk meg a DailMailtől.

Minaj egészen pontosan a verekedést rögzítő kamerafelvételekért fizetne, ráadásul nem is kevés összeget,

100 ezer dollárt, vagyis több mint 27 millió forintot,

melyről saját, Queen Radio című rádióműsorában beszélt. Minaj azt is hozzátette, hogy valójában nem is ő okozta a hatalmas púpot Cardi B fején, hanem egyik barátnője, Rah Ali.

Mérges voltam Rah-ra, de nagyon nem tetszett neki a hozzáállása (Cardi B hozzáállása – a szerk.), ahogy nekem jött. Rah azt mondta, hogy le akarta szedni a kezét rólam

– mondta Minaj.

Kiemelt kép: Jacopo Raule/Getty Images