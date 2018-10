Péniszénél fogva húzta magával a repülő vécéjébe diákját egy tanárnő

Azzal vádolják Angliában Eleanor Wilson, 29 éves természettudomány tanárnőt, hogy három évvel ezelőtt, szexuális viszonyt létesített az egyik 16 éves diákjával – írja a Guardian.

A fiú vallomása szerint, a tanárnő, és ő közel kerültek egymáshoz 2015 nyarán egy iskolai kiránduláson, Afrikában. A hazafelé tartó, éjszakai repülőjáraton egymás mellett ültek, és alkoholt ittak. Egy ponton Wilson a fiú nadrágjára tette a kezét, simogatni kezdte, majd megragadta, és magával húzta a gép mosdójába, ahol először orális aktust hajtott végre rajta, majd közösült vele. Nem sokkal az incidens után a tanárnő állítólag azt mondta a fiúnak, hogy teherbe esett tőle, de nem kell aggódnia, mert elveteti a magzatot.

A fiú azt mondja, kapcsolata a tanárnőjével a hazatérésük után is folytatódott. Többször találkoztak társaságban, együtt azokkal, akik részt vettek a túrán, de négyszemközt is. Miután szeptemberben visszatértek az iskolába, a fiú több barátjának is beszélt a tanárnővel folytatott viszonyról. Az egyik srác ez után megzsarolta Wilsont, hogy mindent világgá kürtöl, ha a nő nem fekszik le vele is. A tanárnő felmondott, az ügyben először iskolai belső vizsgálat, majd rendőrségi nyomozás indult.

Wilson nem tagadja, hogy létezett vonzalom, és szexuális feszültség közte és a diák között, azt azonban igen, hogy bármi is történt volna közöttük. Azt mondja, a fiú vallomása nem a valóságon, hanem eltorzult fantáziákon alapul. Az ügy tárgyalása folytatódik a bristoli bíróságon.

(Kiemelt képünkön Eleanor Wilson, fotó: Facebook)