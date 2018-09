Nincs kedvesebb látvány a tűzvészkárosultakkal együtt főzőcskéző Meghan Markle-nél

Meghan Markle első önálló akciója, hogy támogat egy jótékonysági projektet: a Grenfell Tower tűzvészben érintettek receptjeit jelentetik meg egy szakácskönyvben.

A hercegné nem kizárólag anyagilag támogatja a könyv megjelenését, hanem ő maga is szerepel a fotókon, nagyon szívet melengető látni, ahogy nevetve együtt főznek a károsultak családjaival. A könyv előszavát is ő írta.

The Duchess of Sussex first visited the kitchen in January, and has continued to make regular private visits. United by their passion for cooking as a way of strengthening communities, The Duchess was inspired by how the project empowers women at a grassroots level. #CookTogether pic.twitter.com/jY5XIAtw2h

— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 2018. szeptember 17.