Hat növény, ami segít hűvösen tartani a lakásunkat

Egyre melegebb van, akiknek van légkondicionálója, azok már csak-csak bekapcsolják, de ennél van sokkal környezetkímélőbb módja is a lakás hűvösen tartásának, ami a levegőt is tisztítja. Ráadásul sokkal olcsóbb is a fenntartása, mint egy légkondinak.

Ezek a szobanövények, a simplemost.com hatot sorol fel ezek közül A Vermonti Egyetem professzora, dr. Leonard Perry alapján:

Az USA Mezőgazdasági Minisztériumának becslése szerint a növények megfelelő használata képes egy iroda hőmérsékletét 10 fokkal is csökkenteni.Ráadásul az ilyen növények által kibocsátott nedvesség segít a beltéri páratartalmat 30-60 százalékon tartani, valamint megakadályozza, hogy az olyan anyagok, mint a fa megrepedjenek, mikor kiszáradnak.

Tehát a hat növény:

aloe vera (a formaldehidet is eltávolítja a levegőből),

aranypálma (tisztítja a levegőt a benzoltól, formaldehidtől és a triklór-etiléntől),

fikusz,

páfrány (a NASA szerint az egyik legjobb légtisztító növény),

szobai szanszeviéria, azaz az anyósnyelv,

hegyescsúcsú futóka.

Kiemelt kép: Wikipedia/Sanjay ach