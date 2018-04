Kanye West cipődizájnján röhög az internet

Kanye West egy ideje már nem csak zenéje, vagy felesége, de cipőmárkája, a Yeezy miatt is ismert. A rapper Twittere szerint a sportcipők után most egy újabb projektbe kezd, és papucsot is tervez.

A posztolt fotó szerint a papucs egyelőre egy recés talpú és nem túl dekoratív, kék műanyagdarab, amit a képhez mellékelt szöveg szerint

lehet hordani bevásárláshoz, a mosodában és még a reptéren is, várakozás közben.

Mivel ezek után odaírt egy zokogós smiley-t is, kicsit azért reménykedhetünk benne, hogy csak viccel.

Grocery story drip Erewhon drip laundry day drip airport drip 🙈😭🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥😱 pic.twitter.com/IWkJ4kdZOB — KANYE WEST (@kanyewest) April 20, 2018

Bár azon se csodálkozna senki, ha tényleg piacra dobna egy ilyen papucsot, sőt, valószínűleg ugyanúgy sorba állnának érte, mint az Adidasnak tervezett lépőkért. A Twitteren viszont nyilván azonnal kikezdték a rapper kék papucsát, a legkülönfélébb tárgyakhoz hasonlítva azt.

Mosogatószivacshoz:

Gumicukorhoz:

Gummy shark 10s pic.twitter.com/XY7WpFmBkE — LUNCHO SNACK (@NOSIRE) April 19, 2018

Sütőkesztyűhöz:

Can’t wait to pick up my new #Yeezy Slides. Already have the matching oven mitts. #YeezySeason pic.twitter.com/eKIUDg9vk8 — Mike Johnston (@MikeyJ_MMA) April 19, 2018

Valaki pedig arra is rájött, hogy miből készülhetett a kék papucs:

What they used to make the new yeezy slides pic.twitter.com/aMwhjPN8gA — Luis Rojel (@louie_louiee_) April 20, 2018

Kiemelt kép: Getty Images/Scott Dudelson