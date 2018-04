Égre-földre keres a kanadai rendőrség egy folyami kavicsot

Nagy erőkkel keres a kanadai rendőrség egy idős hölgyet, akit azzal gyanúsítanak, hogy ellopott egy szürke, folyami kavicsot. A kavics 17500 dollárt (kb. 4,4 millió forintot ér), mert Yoko Ono fekete tintával ráírta, hogy „Love yourself (szeresd önmagad)”.

A kavics a „The Riverbed (A folyómeder)” című installáció része, ami egy interaktív Yoko Ono kiállításon szerepel, a torontói Gardiner Múzeumban. A tárlaton egy csomó egyszerű kavics hever szanaszét, Ono mindegyikre írt valamit. Olyasmiket, mint „vágy”, vagy „álom”. A kiállítás teljesen interaktív, a látogatók kézbe vehetik, a kavicsokat, hogy a rajtuk szereplő kifejezésekre koncentrálhassanak.

A múzeum biztonsági kamerái rögzítették a pillanatot, amikor egy fekete kabátot és kalapot, illetve piros sálat viselő, 55-60 év körüli hölgy a kiállításon zsebre vág valamit, feltehetően a „Love yourself” feliratú kavicsot.

A helyi rendőrség lakossági felhívásban kért segítséget a tettes kézre kerítéséhez. A közleményben messze alábecsülik, csak 5000 dollárra (1,2 millió forintra) teszik az ellopott kavics értékét.

Female sought in Theft Over $5000 investigation. Mon. Mar. 12, at 5:35 p.m., at the Gardiner Museum located at 111 Queen’s Park. She allegedly stole a rock on display of an art exhibit. Last seen walking south on Queen’s Park. #GO601628 if seen pls call 416-808-5200 ^gl pic.twitter.com/uzoQ38AZ9S

— Toronto Police OPS (@TPSOperations) 2018. április 7.