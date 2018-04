Felismeri a képen ezt a férfit? Ne aggódjon, senki sem

Egy betörőt keres a warwickshire-i rendőrség, amihez egy képet is csatoltak az elkövetőről, de nehezen hisszük, hogy valóban így néz ki. Nem, ez nem áprilisi tréfa:

We've issued an efit for of a suspect in a distraction burglary in Stratford in February. If you have any information please contact us. https://t.co/NipFniL1ed pic.twitter.com/oGiYfxIi2e

— Warwickshire Police (@warkspolice) April 3, 2018