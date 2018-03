OJ Simpson a tévében vallja be a kettős gyilkosságot

A Fox 12 év után vasárnap éjjel leadja azt a műsort, melyben Simpson hipotetikusan elmondja, ő hogyan ölte volna meg az ex-feleségét és annak barátját.

Az egykori amerikai futballista és színész tehát formálisan nem vallja be a 23 évvel ezelőtti gyilkosságokat, melyeket annak nem sikerült rábizonyítani, csak arról írt egy könyvet 12 évvel ezelőtt, hogyan követte volna el a gyilkosságot, ha valóban ő tette volna, kvázi hipotetikus vallomást tett. Vallomását akkor, 2006-ban egy interjúban is megtette Judith Regannek, ám végül a felvételeket a Fox sosem adta le, miután kiderült, hogy Simpson 3 és fél millió dollárért vállalta a szereplést, most vasárnap viszont az OJ Simpson: The Lost Confession? című kétórás műsorban látható lesz.

Simpson volt feleségét, Nicole Brownt és barátját, Ron Goldmant 1994. június 12-én gyilkolták meg több késszúrással Brown Los Angeles-i lakása előtt. A gyilkossággal Simpsont gyanúsították, ám minden vád alól felmentették, az eset pedig a legnagyobb nyilvánosságot kapott büntetőjogi tárgyalásként vonult be az amerikai történelembe. Magát Simpsont később polgári perben felelősnek találták a gyilkosságért, majd egy teljesen másik rablási ügy miatt ítélték börtönre, a büntetéséből pedig 9 év után helyezték tavaly szabadlábra.

12 éve az interjút készítő Judith Regant el is bocsátotta a Fox az eset miatt: őt annak idején Simpson ügyvédje kereste meg az ajánlatta, miszerint védence nyilatkozik neki, de kizárólag csak a „mi lett volna, ha” módon, nem pedig tényként elmesélve. Regan – aki maga is megszólal a műsorban – valódi beismerésként beszél az interjúról. A Daily Mail tudni véli, hogy Simpson arról beszél, egy vita durvult üvöltözéssé közte és Brown között, és Goldman támadott rá kést szorongatva, mielőtt „elsötétült volna a kép” Simpson előtt, aki utána már csak a vérbe fagyott holttestek látványára emlékszik.