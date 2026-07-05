Áder János alapítványa szerint Magyar Péter ma reggel „felfedezte a csövön a lukat”

Magyar Péter ma reggel felfedezte a csövön a lukat – fogalmazott közleményében vasárnap délután a Kék Bolygó Alapítvány, reagálva Magyar Péter reggeli Facebook-bejegyzésére.

A miniszterelnök ugyanis vasárnap reggel a következő kérdést tette fel egy posztban: „Vajon mire kapott közvetlenül a választások előtt még 7 milliárd forint közpénzt Áder János alapítványa a korábbi 18 milliárd mellé?”

Mint azt írtuk, noha a miniszterelnök nem részletezte, miért kapott a Kék Bolygó Alapítvány 7 milliárd forintot, a hvg.hu emlékeztetett, a tétel vélhetően a 2026. február végén megtartott 30 napos klímavédelmi rendezvénysorozat, a Planet 2026 költsége volt a közbeszerzési értesítőben található dokumentumok alapján.

Éles szemű miniszterelnök

A Kék Bolygó Alapítvány a kormányfőnek most ezt üzente:

Az éles szemű miniszterelnök arra ébredt, amiről mintegy száz cikk, tudósítás született az elmúlt egy évben, hogy idén február végétől március végéig a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány – a magyar állam támogatásával – megszervezte a nagysikerű és ingyenesen látogatható Planet Budapest fenntarthatósági expót és élményprogramot.

A közleményben kitértek arra is, hogy „a magyar kormány a Planet Budapest támogatásáról tavaly tavasszal hozta meg a döntését, a támogatási szerződés pedig 2025. június elején lett megkötve”. Hozzátették: a rendezvény költségeinek első részlete pedig tavaly júniusban, míg a második idén január közepén érkezett.

A további felfedezéseket elősegítendő, arról is tájékoztatjuk a miniszterelnököt, hogy korábban Áder János már három Víz világtalálkozót, valamint két fenntarthatósági kiállítást és élményprogramot szervezett

– fogalmaztak. A Kék Bolygó Alapítvány a közleményét így zárta: „Egyre szánalmasabb az a vergődés, amit Magyar Péter a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány tevékenységével összefüggésben bemutat. Mindez érthető, hiszen a miniszterelnök kijelentéseiről is beigazolódott az a népi bölcsesség, hogy a hazug embert hamarabb utol érik, mint a sánta kutyát.”

Napok óta tartó Magyar–Áder-vita

A miniszterelnök és a volt köztársasági elnök között napok óta zajlik a vita.

Áder János a közmédia podcastjában erősen bírálta a Magyar-kormányt, miután azt mondta, hogy egy orwelli világ megérkezése az, ahogyan Magyar el akarja távolítani Sulyok Tamást, amit Áder alkotmányos puccsnak titulált. A miniszterelnök a csütörtöki kormányszóvivői tájékoztatón nem hagyta szó nélkül Áder megjegyzését, amire úgy reagált, hogy a volt államfő alapítványából évekig „lapátolták ki” a közpénzt, és „milliárdos pénzszivattyúnak” nevezte az Áderhez köthető Kék Bolygó Alapítványt.

amit Áder alkotmányos puccsnak titulált. A miniszterelnök a csütörtöki kormányszóvivői tájékoztatón nem hagyta szó nélkül Áder megjegyzését, amire úgy reagált, hogy a volt államfő alapítványából évekig „lapátolták ki” a közpénzt, és „milliárdos pénzszivattyúnak” nevezte az Áderhez köthető Kék Bolygó Alapítványt. Áder szigorú hangvételű közleményt adott ki nem sokkal Magyar Péter mondatai után. A volt államfő felszólította Magyart, hogy „az engem törvénysértéssel vádoló mai kijelentései miatt legkésőbb jövő hétfőig, azaz 2026. július 6-ig tegye közzé az elmondottakat alátámasztó bizonyítékait, vagy kérjen bocsánatot”.

Magyar Péter erre közzétett egy drónvideót Áder János 720 négyzetméteres villájáról (utóbb kiderült, hogy a felvételt korábban a Kutyapárt készítette).

Magyar Péter korábban azzal is bírálta Ádert, hogy „egy igazi közpénzhorgász: adófizetői milliárdokon felújított villában lakik, milliárdos alapítványt vezet, és milliárdokat szór el rendezvényekre. Ennek vége” – írta még pénteken. A miniszterelnök szerint az Áder János által 2017-ben gründolt Kék Bolygó Alapítvány 2025 végéig 18,3 milliárd forint közpénzt kapott. A parlament által június elején elfogadott törvénymódosítás augusztus 31-i hatállyal megszünteti a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokat, többek között a Kék Bolygót is.