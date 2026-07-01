Szerdai friss hírek, forgalom, időjárás – Reggeli pakk

2026. július 1., szerda
Friss hírek
- Magyar Péter felhívást tett közzé a hőség és a vízellátási problémák miatt.
- Magyar Péter kinevezte az új országos kórház-főigazgatót. Hegedűs Zsolt már a miniszterjelölti meghallatásán utalt Tóth Árpádra.
- Új helyettes államtitkárt nevezett meg Görög Márta igazságügyi miniszter. Alkotmányjogi kutatóval erősít a Minisztérium.
- „25 százalék elfolyik a talajba” – az infrastruktúra már nem képes kiszolgálni a kánikulai vízfogyasztást.
- Több százan maradtak áram nélkül Kelenföldön. A szolgáltatást este nyolcra sikerült helyreállítani.
- Trump szerint iparággá vált a várandós nők beutazása az Egyesült Államokba.
- Egy brit szuper sportkocsit is lefotóztak a korrupciós ügybe keveredett Hungast tulajdonoscégének mélygarázsában.
- Megszűnik a paksi Fidesz-frakció. A képviselők függetlenként folytatják.
- Válaszolt a bíróság: Szabályos volt a felszámolási eljárás a Doktor24 ellen.
- Sok huzavona után végre megnyílt a Biodóm.
Ezekre figyelj, ha elindulsz otthonról:
MÁV
- Győri fővonal: július 3-ig változik a menetrend. Részletek.
BKK
- A 61-es villamos a Móricz Zsigmond körtér M és a Széll Kálmán tér M között nem közlekedik, a kimaradt szakaszon pótló autóbusszal utazhatnak.
- A 17-es villamos terelve, a Krisztinavároson át közlekedik, nem érinti a Széll Kálmán tér M és a Móricz Zsigmond körtér M közötti megállókat. A kimaradt szakaszon a 61-es pótlóbusszal utazhatnak
Mai időjárás:
- A sok napsütés, valamint a magasszintű felhők mellett erőteljessé válik a gomolyfelhő-képződés, amelyekből többfelé számíthatunk záporok és zivatarok kialakulására.
- A legmagasabb nappali hőmérséklet 32 és 38 fok között alakul.
- Késő estére 21 és 29 fok közé hűl a levegő.
- Részletes időjárás-előrejelzés.
Névnap:
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