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Belföld

Szerdai friss hírek, forgalom, időjárás – Reggeli pakk

GETTY IMAGES
24.hu
2026. 07. 01. 07:04
GETTY IMAGES

2026. július 1., szerda

Friss hírek

Ezekre figyelj, ha elindulsz otthonról:

MÁV

  • Győri fővonal: július 3-ig változik a menetrend. Részletek.

BKK

  • A 61-es villamos a Móricz Zsigmond körtér M és a Széll Kálmán tér M között nem közlekedik, a kimaradt szakaszon pótló autóbusszal utazhatnak.
  • 17-es villamos terelve, a Krisztinavároson át közlekedik, nem érinti a Széll Kálmán tér M és a Móricz Zsigmond körtér M közötti megállókat. A kimaradt szakaszon a 61-es pótlóbusszal utazhatnak

Mai időjárás:

  • A sok napsütés, valamint a magasszintű felhők mellett erőteljessé válik a gomolyfelhő-képződés, amelyekből többfelé számíthatunk záporok és zivatarok kialakulására.
  • A legmagasabb nappali hőmérséklet 32 és 38 fok között alakul.
  • Késő estére 21 és 29 fok közé hűl a levegő.
  • Részletes időjárás-előrejelzés.

Névnap:

  • Tihamér
  • Annamária

Deviza középárfolyam:

  • EUR 355,05
  • USD 311,61
  • CHF 384,94
  • GBP 412,29

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