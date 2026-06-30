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Belföld

Sok huzavona után végre megnyílt a Biodóm

Balogh Zoltán / MTI
admin Ősze András
2026. 06. 30. 20:14
Balogh Zoltán / MTI
Ehhez is csak egy kormányváltás kellett.

Még csak a harmadik kétharmada környékén jártunk, amikor 2018-ban elkezdődött a Biodóm építkezése. A saját ökoszisztémájú, trópusi és szubtrópusi növények mellett különleges állatfajokat is bemutató létesítménynek 2021-re kellett volna elkészülnie, ám a főváros és a Fidesz-kormány vitái miatt az építkezés félbemaradt.

Sőt még arról is szó volt, hogy lebontják az egészet, most azonban a sok huzavona után végre megnyílt a Biodóm, a Városliget szélén található, egzotikus állatokat és növényeket bemutató közösségi tér.

Az átadón ott volt Gajdos László élő környezetért felelős miniszter és Karácsony Gergely főpolgármester is. A városvezető arról beszélt, hogy a Biodóm egy szimbólum, de azt a jövő dönti majd el, hogy a jó vagy a rossz szimbóluma lesz-e.

A Biodóm központi csarnokában állandó látnivalóként megnyíló városi oázist a látogatók szerdától vehetik birtokba, a helyszínen vízesés, egzotikus növények és őslények mozgó rekonstrukciói is láthatók.

Egész évben látogatható lesz

Az 1,7 hektár alapterületű építmény közel egyhektáros központi részét vehetik birtokba a látogatók. Az új látványosság négy évszakos, az időjárástól független élményt kínál majd, elsősorban egzotikus növényekkel és különleges állatfajokkal.

A Biodómban mintegy 13 ezer trópusi és szubtrópusi növényt telepítenek, emellett hulmánokkal, kritikusan veszélyeztetett bali seregélyekkel és sarkantyús teknősökkel is találkozhat a közönség. A központi csarnok hangulatát a több szinten elhelyezkedő zoológiai és botanikai látnivalók mellett egy 14 és fél méter magasról lezúduló vízesés teszi majd teljessé.

A Biodóm a Fővárosi Állat- és Növénykert oázisa lesz.

(via MTI)

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