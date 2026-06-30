Több százan maradtak áram nélkül Kelenföldön

Földkábel-meghibásodás miatt elment az áram kedden este Kelenföld több utcájában, az E.ON szerint több transzformátor és összesen több száz ügyfél volt érintett – írja az Index.

A koraesti áramszünetet kedden az E.ON áramszüneti térképe is jelezte. Az Index szerint az üzemzavar 18:38-kor kezdődött, és több utcát, illetve több száz ügyfelet érintett. A szolgáltató tájékoztatása alapján a meghibásodás az alábbi helyszíneken jelentkezett:

a Mohai út és a Kocsi út térségében 1 transzformátort és 333 ügyfelet,

a Bártfai utca és a Petzvál József utca környékén 1 transzformátort és 567 ügyfelet,

a Fejér Lipót utca és a Bártfai utca térségében 1 transzformátort és 1 ügyfelet,

a Soproni út és a Prielle Kornélia utca környékén 1 transzformátort és 454 ügyfelet,

a Prielle Kornélia utca és a Nádorliget utca térségében 1 transzformátort és 330 ügyfelet érintett az üzemzavar.

Az E.ON az Index megkeresésére azt közölte, hogy az üzemirányítási rendszereik érzékelték a kelenföldi áramszünetet, amelyet földkábel-meghibásodás okozott. A szerelőcsapatok ezután azonnal a helyszínre indultak.

A szolgáltató azt írta, szakembereik a helyszínen dolgoztak, a hiba behatárolása és a hibahely felkutatása után kezdhették meg a javítást. A lap szerint este 8 óra körül frissült az E.ON eseménytérképe, ez alapján a szolgáltatónak sikerült helyreállítania az áramszolgáltatást.

Hétfő este Budapesten több kerületben is voltak áramkimaradások a kánikula miatt, miután az extrém hőségben túlmelegedett transzformátorok a csúcsfogyasztás idején helyi üzemzavarokat okoztak.