Új helyettes államtitkárt nevezett meg Görög Márta igazságügyi miniszter

Orbán Endre jogász, alkotmányjogi kutató helyettes államtitkárként kezdte meg a munkáját Igazságügyi Minisztériumban, tudatta Görög Márta igazságügyi miniszter a Facebookon.

Biztos vagyok benne, hogy szakmai felkészültsége és elhivatottsága garancia lesz az eredményes munkára

– írta bejelentő posztjában a tárcavezető.

Kicsoda Orbán Endre?

Orbán Endre a Nemzeti Közszolgálati Egyetem adjunktusa, valamint a Szegedi Tudományegyetem és az Eötvös Loránd Tudományegyetem megbízott oktatója. Tudományos fokozatát 2020 júniusában szerezte, értekezésének témája az alkotmányos identitás fogalma volt.

Orbán korábban dolgozott az Alkotmánybíróságon tanácsadóként, valamint a Wizz Airnél jogi menedzserként. Ezzel Orbán Anita mellett ő a második Orbán a Tisza-kormányban.