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Megszűnik a paksi Fidesz-frakció

Mohos Márton / 24.hu
Rendkívüli testületi ülés Pakson, miután kiderült, hogy a kormány elveszi a Paksi Atomerőmű adójából származó bevételeit a várostól 2024. augusztus 6-án.
admin Papp Atilla
2026. 07. 01. 06:49
Mohos Márton / 24.hu
Rendkívüli testületi ülés Pakson, miután kiderült, hogy a kormány elveszi a Paksi Atomerőmű adójából származó bevételeit a várostól 2024. augusztus 6-án.
A képviselők függetlenként folytatják.

Megszűnik a Fidesz-KDNP négyfős frakciója Pakson, az ellenzéki önkormányzati képviselők függetlenként folytatják.

Döntésüket azzal indokolták a tolnai megyei lapnak, hogy így hitelesebben tudják képviselni a város érdekeit:

jelenleg, amennyiben a Paksi Atomerőmű vagy Paks II. érdekében Fidesz–KDNP-s képviselőként szólalnánk fel, az automatikusan országos pártpolitikai kontextusba kerülne. Mi ezt mindenképpen szeretnénk elkerülni.

A kiugrott fideszeseket aggasztja, hogy az új kormány kritikusan nyilatkozik a Paks II-es beruházásról.

Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter már a parlamenti meghallgatásán közölte, hogy szándékában áll felülvizsgálni a Paks II atomerőmű építéséről szóló megállapodás feltételeit, mire orosz kivitelező közölte, hogy minden rendben van.

Pakson egyébként 2024-ben állt be fordulat a helyi politikában, az önkormányzati választáson 26 év után váltották le a Fideszt.

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