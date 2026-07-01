Megszűnik a paksi Fidesz-frakció

Megszűnik a Fidesz-KDNP négyfős frakciója Pakson, az ellenzéki önkormányzati képviselők függetlenként folytatják.

Döntésüket azzal indokolták a tolnai megyei lapnak, hogy így hitelesebben tudják képviselni a város érdekeit:

jelenleg, amennyiben a Paksi Atomerőmű vagy Paks II. érdekében Fidesz–KDNP-s képviselőként szólalnánk fel, az automatikusan országos pártpolitikai kontextusba kerülne. Mi ezt mindenképpen szeretnénk elkerülni.

A kiugrott fideszeseket aggasztja, hogy az új kormány kritikusan nyilatkozik a Paks II-es beruházásról.

Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter már a parlamenti meghallgatásán közölte, hogy szándékában áll felülvizsgálni a Paks II atomerőmű építéséről szóló megállapodás feltételeit, mire orosz kivitelező közölte, hogy minden rendben van.

Pakson egyébként 2024-ben állt be fordulat a helyi politikában, az önkormányzati választáson 26 év után váltották le a Fideszt.