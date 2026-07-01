Magyar Péter kinevezte az új országos kórház-főigazgatót

Az egészségügyért felelős miniszter, Hegedűs Zsolt javaslatára Magyar Péter miniszterelnök Tóth Árpádot nevezte ki országos kórház-főigazgatóvá – derült ki a június 30-án este megjelent Magyar Közlönyből. Megbízása a Közlöny megjelenését követő napon, július elsején lép hatályba.

Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter május közepén, a miniszterjelölti meghallgatása után a Parlamentben a 24.hu kérdésére azt válaszolta, hogy az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ) élére már megvan a jelöltjük, de ekkor még az illető nevét nem árulta el, csak annyit mondott:

Norvégiából jön.

Tóth Árpád évekig volt a norvég egészségügy tanácsadója, elemzőjeként, ezelőtt mentőorvosként, a veszprémi kórház orvosigazgatójaként, illetve , a zirci kórház főigazgatójaként is dolgozott.

Révész János május elején lemondott

A Norvégiából hazatérő orvos Révész János helyét veszi át, aki május első hetében mondott le az Országos Kórházi Főigazgatóság főigazgatójaként. Munkaviszonya június végével szűnt meg.

Pintér Sándor belügyminiszter javaslatára Orbán Viktor akkori miniszterelnök 2024. január 1-jei hatállyal nevezte ki Révészt az OKFŐ élére, miután az előző főigazgatót, Jenei Zoltánt 2023. november végén menesztették. A menesztés hátterében az állhatott, hogy az ágazat „gazdálkodási problémái” miatt Jeneit tették felelőssé. Nem sokkal később kiderült, hogy nem csak Jenei távozik, hanem két tucat kórházvezetőt is menesztett a belügyminiszter és a megbízott országos kórházi főigazgató.

Révész János korábban azzal került be a hírekbe, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház főigazgatójaként írásban arra utasította az orvosokat, hogy felállással kell köszönteniük a főigazgatót az intézmény reggeli értekezletein.