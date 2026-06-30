Válaszolt a bíróság: Szabályos volt a felszámolási eljárás a Doktor24 ellen

A Fővárosi Törvényszék elutasította a felszámolás alatt álló Doktor24 kifogását, a felszámolási eljárás a hatályos jogszabályoknak megfelelően zajlott – mondta a Portfoliónak Szabó József Tamás, a Fővárosi Törvényszék szóvivője. Korábban beszámoltunk róla, hogy felszámolási eljárás indult a volt SZDSZ-es Kóka János által alapított Doktor24 Medicina Zrt. ellen, az egykori politikus szerint szabálytalan bírósági eljárás miatt hozták méltatlan helyzetbe a Doktor24-et.

Az alapító azzal érvelt, hogy a másodfokú döntést csak jelentős késéssel kézbesítették, miközben a felszámolási végzés már megjelent a Cégközlönyben, ezért álláspontjuk szerint jogellenesen fosztották meg attól a lehetőségtől, hogy a követelés rendezésével elkerülje a felszámolást.

A törvényszék szóvivője kiemelte: a másodfokú bíróság döntésével a felszámolást elrendelő határozat automatikusan jogerőre emelkedik, ezért nem igaz a cég azon állítása, miszerint a döntés csak kézbesítés után vált volna jogerőssé, nem felel meg a jogszabályoknak.

Az ügy háttere

Három évvel ezelőtt felszámolási eljárás indult az egyik legnagyobb magánegészségügyi szolgáltató cég, a Doktor 24 ellen, mert nem ismerték el az egyik beszállító 30-40 millió forintos követelményét. A cég perre ment, és felszámolási eljárást indított, miután a végrehajtási eljárás nem vezetett eredményre.

Első fokon a Doktor24 elvesztette a pert, de fellebbezett. Másodfokon is elvesztették, és két órán belül a magánszolgáltató megfizette az összeget a beszállítónak. Ez azonban már nem változtat a felszámolás joghatásain, így az ítélet jogerős marad.

Kóka azzal is érvelt, hogy a cég jó anyagi helyzetben van:

eljesen vétlenek vagyunk, ez nem a Doktor24 fizetésképtelenségéről szól, hiszen 20 milliárdos bevételű cégről van szó. Számláinkat, dolgozóinkat kifizetjük, műtétek ezreit, vizsgálatok tízezreit végezzük el

– mondta az alapító-tulajdonos, aki szerint nincs ok, ami ésszerűvé tenné a Doktor24 felszámolását.