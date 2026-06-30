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Belföld

Magyar Péter felhívást tett közzé a hőség és a vízellátási problémák miatt

Szajki Bálint / 24.hu
admin Kassai Zsigmond
2026. 06. 30. 20:17
Szajki Bálint / 24.hu

Felhívást tett közzé Magyar Péter kedd esti videóüzenetében a rendkívüli hőség és az emiatt kialakult vízellátási problémák miatt.miatt. A miniszterelnök szerint mostanra 120 településen kellett harmadfokú vízkorlátozást elrendelni, a rendkívüli hőség miatt pedig 22 vasútvonalon és 3 HÉV-vonalon van sebességkorlátozás.

A kormányfő azt mondta, soha még ilyen forróság nem volt Magyarországon, kedden Szécsényben 42 fokot mértek, az ország nagy részén pedig 40 fok fölé emelkedett a hőmérséklet. A harmadfokú hőségriasztás továbbra is érvényben van.

Magyar szerint a Duna menti Regionális Vízmű teljes szolgáltatási területén lépni kellett, ott már harmadfokú vízkorlátozást rendeltek el. Ez 120 települést érint Pest, Nógrád és Komárom-Esztergom megyében. Mint mondta, a harmadik fokozatban a szolgáltató egyes településrészeken a vízellátás korlátozását is elrendelheti a rendszer működőképességének megőrzése érdekében.

A miniszterelnök több konkrét esetről is beszámolt:

  • Decsen csőtörés miatt 3700 ember ellátását kellett biztosítani.
  • Boldogasszonyfán és Szentlászlón gerincvezeték-törés után vízszállító kocsikkal biztosították az ivóvizet.
  • Szadára újabb 20 ezer tasakos ivóvizet küldtek a honvédség közreműködésével.
  • Üröm térségében a tárolók vízszintje lassan emelkedik, de Magyar szerint a helyzet csak akkor stabilizálható, ha a következő napokban mindenki felelősen használja a vezetékes vizet.

A következő két napban kizárólag a legszükségesebb célokra használják a vezetékes vizet

– kérte a kormányfő, majd hozzátette: „Ne locsoljanak, ne töltsenek medencét, ne mossanak autót, halasszanak el minden olyan vízfelhasználást, amely néhány napot várhat!”

Magyar Péter szerint minden rendelkezésre álló eszközt bevetnek, de „az alapellátás csak a magyarok összefogásával biztosítható”.

Beszélt a miniszterelnök a közlekedési helyzetről. Erről azt mondta, hogy 22 vasútvonalon és 3 HÉV-vonalon van érvényben sebességkorlátozás a rendkívüli hőség miatt. Emellett 24 Stadler-vonat vált üzemképtelenné. Ennek okaként azt jelölte meg, hogy a szerelvényeket annak idején legfeljebb 35 fokos üzemi hőmérsékletre tervezték, ilyen extrém melegben pedig a fedélzeti rendszereik biztonsági okokból automatikusan letiltanak.

A MÁV a Stadlerrel egyeztet a műszaki megoldásról, de a feladat Magyar szerint az, hogy a kieső járműveket más szerelvényekkel vagy pótlóbuszokkal váltsák ki, ahol lehet.

A miniszterelnök beszélt arról is, hogy több megyében gabonatüzek oltásán dolgoznak a tűzoltók, a vízügy, a honvédség, a katasztrófavédelem, a mentők, a rendőrök és az önkormányzati dolgozók pedig folyamatosan szolgálatban vannak.

„Ha mindannyian felelősen használjuk a vizet, akkor együtt meg tudjuk védeni az ivóvízellátást, és át tudjuk vészelni ezeket a rendkívüli napokat”

– figyelmeztetett Magyar Péter.

A videó végén arra kérte az embereket, hogy figyeljenek

  • a gyerekekre,
  • a betegekre,
  • az idősekre
  • és az utcán élőkre.

Megismételte azt is, hogy a hűtött helyiségek, templomok és közintézmények maradjanak nyitva, a bevásárlóközpontok, üzletek és éttermek pedig szükség esetén kínáljanak friss vizet és felfrissülési lehetőséget.

Karácsony Gergely főpolgármester kedden arról beszélt, van aki a medencéjét tölti fel közpénzből támogatott ivóvízzel, másnak meg egy csepp sem jut.

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