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Belföld

Egy brit szuper sportkocsit is lefotóztak a korrupciós ügybe keveredett Hungast tulajdonoscégének mélygarázsában

afp
A kép illusztráció
admin Spirk József
2026. 07. 01. 06:46
afp
A kép illusztráció

Százmillió forint körül van az alapára annak a brit sportautónak, amelyet a közétkeztetéssel foglalkozó Hungast anyacégének a parkolóhelyén fotóztak le Budapesten.

A HVG egy Bentley Continental GT-t ábrázoló fotót közölt az OrganX Zrt. központjából.

A lap a múlthéten két Ferrariról is beszámolt, amelyek szintén a vállalathoz köthető helyen álltak az OrganX irodája alatti mélygarázsban. A újabb helyszíni fotón a Bentley a már korábban bemutatott, nagyjából 200 millió forintot érő Ferrari SF90-es kocsi mellett látható.

Az első Ferrari – egy 812-es Superfast – körülbelül 140 millió forintba kerül, azaz a három autó ára több mint 400 millió forint lehet.

Mint arról korábban beszámoltunk, az egyik legnagyobb hazai közétkeztető cég tulajdonosát, Gy. Tamást, és H. Csabát, a cégcsoport ügyvezetőjét is előállították a pártokon átívelő korrupciós ügyben. A vállalat tulajdonosát az önkormányzatokkal bonyolított ügyletek miatt hallgatták ki a nyomozók.

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