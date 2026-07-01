Egy brit szuper sportkocsit is lefotóztak a korrupciós ügybe keveredett Hungast tulajdonoscégének mélygarázsában

Százmillió forint körül van az alapára annak a brit sportautónak, amelyet a közétkeztetéssel foglalkozó Hungast anyacégének a parkolóhelyén fotóztak le Budapesten.

A HVG egy Bentley Continental GT-t ábrázoló fotót közölt az OrganX Zrt. központjából.

A lap a múlthéten két Ferrariról is beszámolt, amelyek szintén a vállalathoz köthető helyen álltak az OrganX irodája alatti mélygarázsban. A újabb helyszíni fotón a Bentley a már korábban bemutatott, nagyjából 200 millió forintot érő Ferrari SF90-es kocsi mellett látható.

Az első Ferrari – egy 812-es Superfast – körülbelül 140 millió forintba kerül, azaz a három autó ára több mint 400 millió forint lehet.

Mint arról korábban beszámoltunk, az egyik legnagyobb hazai közétkeztető cég tulajdonosát, Gy. Tamást, és H. Csabát, a cégcsoport ügyvezetőjét is előállították a pártokon átívelő korrupciós ügyben. A vállalat tulajdonosát az önkormányzatokkal bonyolított ügyletek miatt hallgatták ki a nyomozók.