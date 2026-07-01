Trump szerint iparággá vált a várandós nők beutazása az Egyesült Államokba

A „születési turizmus” elleni fellépésre utasította az ügyészségeket a Trump-adminisztráció igazságügyi minisztériuma kedden, miután a Legfelsőbb Bíróság változatlan módon fenntartotta a születési jogon járó állampolgárság intézményét.

Colin McDonald helyettes főügyész nyilvánosságra került utasítása szerint a szövetségi ügyészeknek a születési turizmushoz kapcsolódó feltételezett visszaélésekre kell összpontosítaniuk a nyomozati munkát és vádeljárásokat.

A minisztérium vezető tisztségviselőjének feljegyzése szerint a kormányszerv „ki fogja vizsgálni és felelősségre vonja azokat, akik ebben a törvénytelen tevékenységben részt vesznek”.

A szövetségi főügyészségként is működő igazságügyi minisztérium az írásbeli utasításban a nyomozati munkára vonatkozó javaslatként felsorol olyan szövetségi bűncselekményeket, amelyek az állampolgárság megszerzésére irányuló születési turizmus vizsgálata során felmerülhetnek, így vízumszabályokkal való visszaélés, pénzügyi visszaélés, banki csalás, pénzmosás, személyazonossággal való visszaélés, valamint egészségbiztosítási csalás.

Az Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága kedden kiadott határozatában az alkotmány kiegészítésére hivatkozva változatlan formában fenntartotta a születési jogon járó állampolgárság intézményét, és megsemmisítette Donald Trump elnöki rendeletét, amely az illegálisan és átmenetileg az Egyesült Államokban tartózkodó külföldi állampolgárok ország területén megszületett gyermekei esetében megszüntette az automatikus amerikai állampolgárság megadását.

Az Egyesült Államokban törvénytelenül, vagy átmenetileg tartózkodó szülők gyermekei is alanyai jogszabálynak és így születésükkor állampolgárrá válnak a tizennegyedik kiegészítés állampolgársági cikkelyének hatálya alapján

– olvasható a Legfelsőbb Bíróság rendelkezésében, amely azt is kimondta, hogy egy személy állampolgársági státusza nem függ szüleinek állampolgársági körülményeitől.

Donald Trump a döntésre reagálva Truth Social közösségi oldalán megjelent ironikus bejegyzésében „gratulált” Kínának, és a kelet-ázsiai ország győzelmének nevezte a bírói tanács döntését arra utalva, hogy az amerikai adminisztráció szerint szinte iparággá vált várandós nők beutaztatása az Egyesült Államokba annak érdekében, hogy az ország területén adjanak életet gyermeküknek, aki így amerikai állampolgárságot kap.

Az elnök egy másik bejegyzésben felszólította a Kongresszus republikánus többségét, hogy fogadjon el megsemmisített rendeletének tartalmával megegyező, és az alkotmányossági próbát kiálló törvényt a születési jogon járó állampolgárság korlátozásáról. (MTI)