Keddi friss hírek, forgalom, időjárás – Reggeli pakk

2026. június 30., kedd
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- Ruff Bálint felügyeli majd az MCC alapítványát, kijelölték a kekvákért felelős minisztereket.
- Orbán Hajdu Jánosról: „Minden rendes országban ezért kitüntetés és elismerés járna, Magyarországon hatósági zaklatás”.
- Módosítják a Szuverenitásvédelmi Hivatalt megszüntető törvényt: Lánczi Tamás nem kap végkielégítést.
- Tarr Zoltán szerint Hankónak inkább a magyar emberekkel kéne szolidaritást vállalnia, akiknek az adóforintjaival visszaéltek.
- Amióta a vízművek takarékosságra szólított fel, nőtt a lakosság vízfogyasztása a kritikus régióban.
- Putyini mintára mondana le a szerb elnök a hatalomról – vagyis valójában megtartaná azt.
- Statikai problémák adódtak az Orbán Balázs iskolánál, több száz diák elhelyezése vált bizonytalanná.
- Több ezer ember maradt áram nélkül Budapest négy kerületében, egy körúti kocsmában vezeték gyulladt ki.
- Tizenegyespárbajokkal robbant be az egyenes kieséses szakasz – ez történt a vb 19. játéknapján. Brazília még éppen megúszta a ráadást, de a németek és a hollandok így estek ki.
- A tragikus hirtelenséggel elhunyt magyar birkózó családja azt kéri, ne higgyünk a bolgároknak.
Ezekre figyelj, ha elindulsz otthonról:
BKK
- A 61-es villamos a Móricz Zsigmond körtér M és a Széll Kálmán tér M között nem közlekedik, a kimaradt szakaszon pótló autóbusszal utazhatnak.
- A 17-es villamos terelve, a Krisztinavároson át közlekedik, nem érinti a Széll Kálmán tér M és a Móricz Zsigmond körtér M közötti megállókat. A kimaradt szakaszon a 61-es pótlóbusszal utazhatnak
Mai időjárás:
- A sok napsütés mellett többnyire kevés gomolyfelhő lesz az égen, elsősorban a Dunától keletre alakulhat ki zápor, zivatar.
- A legmagasabb nappali hőmérséklet 36 és 42 fok között alakul.
- Késő estére 24 és 32 fok közé hűl a levegő.
- Részletes időjárás-előrejelzés.
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