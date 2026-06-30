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Keddi friss hírek, forgalom, időjárás – Reggeli pakk

GETTY IMAGES
24.hu
2026. 06. 30. 06:59
GETTY IMAGES

2026. június 30., kedd

Friss hírek

Ezekre figyelj, ha elindulsz otthonról:

BKK

  • 61-es villamos a Móricz Zsigmond körtér M és a Széll Kálmán tér M között nem közlekedik, a kimaradt szakaszon pótló autóbusszal utazhatnak.
  • 17-es villamos terelve, a Krisztinavároson át közlekedik, nem érinti a Széll Kálmán tér M és a Móricz Zsigmond körtér M közötti megállókat. A kimaradt szakaszon a 61-es pótlóbusszal utazhatnak

Mai időjárás:

  • A sok napsütés mellett többnyire kevés gomolyfelhő lesz az égen, elsősorban a Dunától keletre alakulhat ki zápor, zivatar.
  • A legmagasabb nappali hőmérséklet 36 és 42 fok között alakul.
  • Késő estére 24 és 32 fok közé hűl a levegő.
  • Részletes időjárás-előrejelzés.

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  • Pál

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