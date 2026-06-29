Módosítják a Szuverenitásvédelmi Hivatalt megszüntető törvényt: Lánczi Tamás nem kap végkielégítést

Több ponton is módosítanák a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetéséről szóló benyújtott törvényjavaslatot, derült ki a módosítók összegzéséről szóló vitán.

Az egyik változás, hogy a megszüntetés után sem Lánczi Tamás elnök, sem az elnökhelyettesek nem kaphatnak majd végkielégítést, emellett 15 napot kapnak a záró vagyonnyilatkozatuk elkészítésére.

Ezen kívül, miután a Szuverenitásvédelmi Hivatal beolvad az igazságügyi minisztériumba, a minisztérium semmilyen formában nem folytatja a hivatal munkáját. A hivatal által korábban kezelt adatokat az Igazságügyi Minisztérium csak a folyamatban lévő eljárások lezárásáig kezeli.

A törvény pedig 15 nappal az elfogadása után lép életbe adminisztratív okok miatt.