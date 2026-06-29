Statikai problémák adódtak az Orbán Balázs iskolánál, több száz diák elhelyezése vált bizonytalanná

Átszervezik a székelyudvarhelyi iskolahálózatot, miután az Orbán Balázs Általános Iskola épületének statikai problémái miatt több mint háromszáz diáknak nem lett volna hol elkezdeni a következő tanévet – közölte az MTI-vel hétfőn a székelyudvarhelyi önkormányzat sajtószolgálata.

A tájékoztatás szerint az átszervezést az elmúlt hetekben intenzív egyeztetések előzték meg, melyek során végül harmadik nekifutásra született mindenki által elfogadható megoldás, melyet hétfőn sajtótájékoztatón ismertettek az érintettek. Szakács-Paál István polgármester hangsúlyozta: a cél az volt, hogy szakmai konzultációkon alapuló megoldás szülessen, amely már a következő tanévtől működőképes. A városvezető kiemelte, hogy az Orbán Balázs iskolánál kialakult helyzet korábbi döntések és hibás tervezési folyamatok következménye, és mára az elmúlt időszak egyik legfontosabb közösségi kérdésévé vált. „A felelősség megállapítása jogi kérdés, amelynek tisztázása megfelelő szakmai és jogi keretek között történik” – tette hozzá.

Volt már tragédia hasonló problémák után

A székelyudvarhelyi Orbán Balázs Általános Iskola diákságának azután kellett új oktatási helyszíneket keresni, hogy az iskola épülete energetikai korszerűsítésen esett át, mely során kiderült, hogy statikai problémák lehetnek az épülettel. A székelyföldi iskolavárosban jelentős riadalmat okozott a kialakult helyzet, tekintve, hogy 2023 decemberében két diák életét vesztette, amikor leomlott a Tamási Áron Gimnázium kétszintes diákotthonának egy része. Az egyházi tulajdonban lévő épület egyharmada 2023. december 18-án dőlt össze, miután a külső fal – amely mellett két méter mély vízelvezető árkot ástak – leomlott.

A romok négy diákot temettek maguk alá: egy, a földszinten lakó 17 éves fiú életét vesztette, az emeleti szoba romjai alól kimentett három lány közül pedig kettő könnyebben, a harmadik súlyosan megsérült, majd utóbb a kórházban meghalt.