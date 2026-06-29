Több ezer ember maradt áram nélkül Budapest négy kerületében, egy körúti kocsmában vezeték gyulladt ki

Ezrek maradtak áram nélkül Budapsten – írta meg a Telex, jelezve, hogy az E.ON áramszünet térképe szerint transzformátor meghibásodás miatt este fél kilenc körül bő kétezer ügyfélnél nem volt áram a XX. kerületben. Az I. kerületben közel ezer ügyfelet érintett hasonló probléma, de a XIV. kerület lakosai sem úszták meg.

A 24.hu-hoz a VII. kerületből érkeztek jelzések, közelebbről az, hogy egy Erzsébet körúti kocsmában kigyulladt egy betáp vezeték, aminek következtében az említett egységben, a szomszédos Rossmanban és a környező társasházak lakásaiban is áramproblémák keletkeztek. A betáp vezeték kigyulladását a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság is megerősítette lapunknak, hozzátéve, hogy a probléma kezelését az Elektromos Művek szakemberei vették át.

Olvasónk azt írta, a lakásokba később visszatért az áram átmenetileg, tartós megoldásra azonban holnapig várni kell.