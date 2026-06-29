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Belföld

Több ezer ember maradt áram nélkül Budapest négy kerületében, egy körúti kocsmában vezeték gyulladt ki

admin Rugli Tamás
2026. 06. 29. 21:51
Az I., a VII., a XIV. és a XX. kerületben merültek fel problémák.

Ezrek maradtak áram nélkül Budapsten – írta meg a Telex, jelezve, hogy az E.ON áramszünet térképe szerint transzformátor meghibásodás miatt este fél kilenc körül bő kétezer ügyfélnél nem volt áram a XX. kerületben. Az I. kerületben közel ezer ügyfelet érintett hasonló probléma, de a XIV. kerület lakosai sem úszták meg.

A 24.hu-hoz a VII. kerületből érkeztek jelzések, közelebbről az, hogy egy Erzsébet körúti kocsmában kigyulladt egy betáp vezeték, aminek következtében az említett egységben, a szomszédos Rossmanban és a környező társasházak lakásaiban is áramproblémák keletkeztek. A betáp vezeték kigyulladását a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság is megerősítette lapunknak, hozzátéve, hogy a probléma kezelését az Elektromos Művek szakemberei vették át.

Olvasónk azt írta, a lakásokba később visszatért az áram átmenetileg, tartós megoldásra azonban holnapig várni kell.

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