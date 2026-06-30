„Mintha egy furcsa kivégzésre várnánk” – így látják belülről a Mediaworks megyei lapjainak szétesését

Az elmúlt napokban közel húsz, Mediaworks-höz tartozó vidéki lapnál vagy gyártási központban dolgozó emberrel beszéltünk országszerte. Voltak köztük újságírók, szerkesztők, tördelők, gyártási feladatokat végző munkatársak, olyanok, akik még állományban vannak, és olyanok is, akiket már elküldtek. Forrásaink háttérbeszélgetést vállaltak, mert attól tartanak, hogy a megszólalásuk alapján beazonosíthatók lennének. A cikkben ezért sem a nevüket, sem a megyét, ahol dolgoztak, sem olyan részleteket nem közlünk, amelyek alapján felismerhetők lennének.

A dolgozók közül a 24.hu érdeklődésére többen azt mondták, nem érték őket teljesen váratlanul az elmúlt hetekben, napokban bekövetkezett fejlemények. Az, hogy a nyomtatott lapok visszaszorulnak, évek óta látható volt, a lapok körüli infrastruktúra fogyatkozott. Az egyik munkatárs úgy fogalmazott:

Ez nem a semmiből jött, előkészített folyamat volt, a print leépítésének például nagyon sok jele volt.