Tizenegyespárbajokkal robbant be az egyenes kieséses szakasz – ez történt a vb 19. játéknapján

Amíg Japán csupán közel állt ahhoz, hogy megfricskázza az ötszörös világbajnok Brazíliát, addig Paraguay kiverte Németországot a labdarúgó-világbajnokságon, de Hollandia sem jutott nyolcaddöntőbe, mert elvérzett a Marokkó elleni tizenegyesrúgásoknál. Vb-hírek egy helyen.

Ajánlott videó