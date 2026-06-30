Tizenegyespárbajokkal robbant be az egyenes kieséses szakasz – ez történt a vb 19. játéknapján

Ez történt a pályán:
- A brazil válogatott hátrányról fordítva, egy 95. percben szerzett góllal győzte le 2-1-re Japánt.
- Ennél is drámaibb volt a német válogatott bukása, Julian Nagelsmann csapata tizenegyesekkel maradt alul Paraguayjal szemben. A nemzetközi sajtó pedig nem kegyelmezett…
- Hollandia is túlórára kényszerült Marokkóval, és ugyancsak kiesett.
A pályán kívül is zajlott az élet:
- A gyenge vb-szereplés miatt lemondott Jasszer al-Misehal, a szaúdi labdarúgó-szövetség elnöke
- A Cseh Labdarúgó Szövetség azt közölte, hogy közös megegyezéssel távozott a posztjáról Miroslav Koubek szövetségi kapitány.
- Nermin Niksic, Bosznia-Hercegovina miniszterelnöke kezdeményezte, hogy július 2-án, a labdarúgó-válogatott mérkőzésének napja munkaszüneti nap legyen.
És egy kis elemzés
- Gólok, átmenetek, magas presszing, végzetes hibák – így futballoznak a csapatok a vébén
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