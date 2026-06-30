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Tizenegyespárbajokkal robbant be az egyenes kieséses szakasz – ez történt a vb 19. játéknapján

Netherlands goalkeeper #01 Bart Verbruggen concedes a penalty goal by Morocco forward #09 Soufiane Rahimi during the penalty shootout of the 2026 World Cup round of 32 football match between the Netherlands and Morocco at the Monterrey Stadium in Guadalupe on June 29, 2026.
Alfredo ESTRELLA / AFP
Bart Verbruggen hiába védett jól, Hollandia kiesett
24.hu
2026. 06. 30. 06:15
Netherlands goalkeeper #01 Bart Verbruggen concedes a penalty goal by Morocco forward #09 Soufiane Rahimi during the penalty shootout of the 2026 World Cup round of 32 football match between the Netherlands and Morocco at the Monterrey Stadium in Guadalupe on June 29, 2026.
Alfredo ESTRELLA / AFP
Bart Verbruggen hiába védett jól, Hollandia kiesett
Amíg Japán csupán közel állt ahhoz, hogy megfricskázza az ötszörös világbajnok Brazíliát, addig Paraguay kiverte Németországot a labdarúgó-világbajnokságon, de Hollandia sem jutott nyolcaddöntőbe, mert elvérzett a Marokkó elleni tizenegyesrúgásoknál. Vb-hírek egy helyen.

Ez történt a pályán:

A pályán kívül is zajlott az élet:

És egy kis elemzés

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