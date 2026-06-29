Amióta a vízművek takarékosságra szólított fel, nőtt a lakosság vízfogyasztása a kritikus régióban

Nyomatékosan felhívta a víztakarékosságra a szolgáltatási területén működő önkormányzatok és a lakosság figyelmét a Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. hétfőn a honlapján, jelezve:

pénteki felhívásuk óta a vízfelhasználásban nem csökkenést, hanem növekedést tapasztaltak, ezért a lakossági alapellátás érdekében azonnali vízkorlátozásra van szükség.

Kiemelték, hogy a kánikulai meleg idején a folyamatos és biztonságos ivóvízellátás nem kényelmi szempont, hanem kritikus elvárás, de ehhez a lakosság együttműködése szükséges. A pénteken bizonyos településeken elrendelt elsőfokú vízkorlátozás már tiltotta, hogy vezetékes vízzel locsoljanak, öntözzenek, medencét töltsenek vagy autót mossanak, ennek ellenére az érintett településeken tovább nőtt a vízfogyasztás.

Hétfő reggel Szada – a szolgáltatási területen első településként – a hálózat túlterhelésének következtében már vízszolgáltatás nélkül maradt. A hét elején már nemcsak a gödöllői járás, hanem a Duna jobb partján, a magasabban fekvő településeken is lokális vízhiány kialakulását tapasztalták.

Üröm, Pomáz, Solymár esetében már konkrét területeken nincs a hálózat egyes részein ivóvíz, és ha jelentős változás nem lesz a felhasználás volumenében, akkor még több településrész és település kerül hasonló helyzetbe – figyelmeztettek.

Hétfőn a társaság minden önkormányzattól már másodfokú készültség elrendelését kérte, hogy megakadályozza a teljes hálózati összeomlást és a vízhiányt. A tilalmak ebben a fokozatban már a települések gazdasági szereplőit is érintik. Azt írták: sajnos hétfőn az tapasztalták, hogy egy normál munkanaphoz képest a vízfogyasztás továbbra is kritikus mértékű, egy hétvégi nyári napi igénynél is magasabb, nemhogy hétköznapi mértékre csökkent volna. Emiatt a rendszereik nem tudják megfelelően újrapótolni a tároló medencékben a hiányzó vízmennyiséget. „Ha a következő órákban a fogyasztók nem csak a szükséges vízfelhasználásra korlátozzák az igényeiket, abban az esetben a DMRV Zrt hálózatában a teljes összeomlás is elképzelhető. Ha ez bekövetkezik, akkor a helyreállás hosszú időre is elhúzódhat” – emelték ki.

A kritikus nyomáscsökkenés megállítása a lakossági alapellátás fenntartását szolgálja. A nem létfontosságú vízfogyasztás megszüntetése garantálhatja egyedül, hogy jusson elegendő ivóvíz az alapvető emberi szükségletekre: ivásra, főzésre, tisztálkodásra és a kritikus intézmények működésére, illetve tűzoltásra – áll a közleményben.