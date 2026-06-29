Putyini mintára mondana le a szerb elnök a hatalomról – vagyis valójában megtartaná azt

Néhány héten belül lemond a szerb köztársasági elnöki tisztségéről Aleksandar Vucic, de továbbra is aktív szerepet kíván vállalni a politikában, és pártja felkérésére részt vesz a következő parlamenti választási kampányban – jelentette be az államfő a hét végén Belgrádban.

A szerb elnök szombati beszédében kiemelte: 2012-ben az ország rendkívül nehéz gazdasági helyzetben volt, mára azonban több mint 550 ezerrel nőtt a foglalkoztatottak száma, jelentős külföldi beruházások érkeztek Szerbiába. Vucic – aki 2012-től miniszterelnök-helyettes, 2014-től miniszterelnök, 2017-től pedig elnök volt mostanáig – még az év vége előtt jelentős nyugdíjemelést is ígért. Hangsúlyozta: az ország folytatni kívánja európai integrációját, miközben fenntartja a hagyományos kapcsolatait Oroszországgal és Kínával. A másfél éve tartó és elsősorban az ő hatalma ellen irányuló tiltakozásokra utalva azt állította, azok mögött külső érdekek álltak.

Csak pár hétig maradok köztársasági elnök, azután le fogok mondani

– jelentette be a politikus, ugyanakkor Vucic nem jelölt meg konkrét időpontot a lemondására.