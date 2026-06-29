sportbirkózásnémeth zsanettmbsz
Sport

A tragikus hirtelenséggel elhunyt magyar birkózó családja azt kéri, ne higgyünk a bolgároknak

Németh Zsanett a nõk 76 kilogrammos súlycsoportjának nyolcaddöntõjében a fehérorosz Vaszilisza Marzaljuk elleni mérkõzésen a budapesti birkózó-világbajnokságon 2018. október 23-án.
Czagány Balázs / MTI
Németh Zsanett a nõk 76 kilogrammos súlycsoportjának nyolcaddöntõjében a fehérorosz Vaszilisza Marzaljuk elleni mérkõzésen a budapesti birkózó-világbajnokságon 2018. október 23-án.
24.hu
2026. 06. 29. 19:49
Németh Zsanett a nõk 76 kilogrammos súlycsoportjának nyolcaddöntõjében a fehérorosz Vaszilisza Marzaljuk elleni mérkõzésen a budapesti birkózó-világbajnokságon 2018. október 23-án.
Czagány Balázs / MTI
Németh Zsanett a nõk 76 kilogrammos súlycsoportjának nyolcaddöntõjében a fehérorosz Vaszilisza Marzaljuk elleni mérkõzésen a budapesti birkózó-világbajnokságon 2018. október 23-án.
A Magyar Birkózók Szövetsége (MBSZ) hétfőn közleményben tisztázta a 32 évesen tragikus hirtelenséggel elhunyt Németh Zsanett halálát övező félreértéseket, írta az MTI.

Németh Zsanett édesanyja és hozzátartozói nyomatékosan kérik a hazai sajtó képviselőit, hogy ne kezeljék tényként a bolgár sajtóban megjelent találgatásokat, derült ki az MBSZ hírleveléből. A nyomozás folyamatban van, és még a szülőkkel sem közölnek semmilyen információt az ügy jelenlegi állásáról.

A szövetség közleményében kihangsúlyozta, hogy a család tudomása szerint Németh Zsanett nem járt pszichológushoz, sem pszichiáterhez, s nem állt gyógyszeres kezelés alatt. A tragédiát megelőző napokban több hazai barátjával is felvette a kapcsolatot, akikkel nyíltan beszélt aktuális élethelyzetéről, és nem mutatta depresszió jeleit.

A család továbbá kérte a sajtó és a nyilvánosság megértését annak kapcsán, hogy jelen időszakban nem kíván interjút adni, a médiamegkeresésekre nem reagál.

Öt éve Bulgáriában élt

A bolgár dnes.bg úgy értesült, hogy Németh Zsanett a szófiai lakhelyén a 11. emeletéről zuhant a mélybe. A beszámoló azt sejtette, hogy mentális nehézségekkel küzdött a sportoló, a család közleménye ezt cáfolta.

A nehézsúlyú birkózó 2021-ben versenyzett legutóbb világversenyen, 2022-ben költözött Bulgáriába, ahol néhány hete megnyerte az országos bajnokságot. A birkózó márciusban kapta meg a bolgár állampolgárságot, de ahhoz, hogy nemzetközi versenyeken is képviselhesse az országot, további intézkedések lettek volna szükségesek. Ezekre a honosításoknál megszokott módon az év végén, legkorábban idén októberben kerülhetett volna sor.

A közleményből kiderül még, hogy az UTE korábbi kiválósága valóban tervezte a hazaköltözését, felvette a kapcsolatot korábbi klubjával és a Veszprémi Egyetemi Sport Clubbal is, utóbbival már nemcsak az aktív éveiről, hanem a pályafutása lezárását követő időszakról, terveiről is beszélt. Visszatérése már az MBSZ-nél is szóba került.

Ajánlott videó

FOCI-VB 2026 - ADATBANK

Menetrend Tabella Csapatok Góllövők Helyszínek Ágrajz

Nem unalmas volt a Dél-Afrika-Kanada vb-meccs, csak senki nem magyarázta el, amit látunk

Friss

Népszerű

Összes
Aranykonvoj-ügy: gyanúsítottként hallgatták ki Hajdu Jánost
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik