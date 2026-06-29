Tarr Zoltán szerint Hankónak inkább a magyar emberekkel kéne szolidaritást vállalnia, akiknek az adóforintjaival visszaéltek

Méltatlan egy képviselőtől, még méltatlanabb egy volt minisztertől – így kommentálta Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter azt, hogy elődje az előző kormányból, Hankó Balázs szolidaritást kért az NKA-ügyben letartóztatott munkatársai iránt.

Hankó egy ma megjelent közleményben azt írta, ő és a kollégái is jóhiszeműen jártunk el és minden helyzetben az embereket egymással összekötő kultúra támogatásának célja lebegett szemünk előtt. Erre reagált most Tarr Zoltán, aki szerint Hankó megpróbálja az igazságszolgáltatást politikai üggyé alakítani.

A hatóságok teszik a dolgukat, tárják fel azokat a visszaéléseket, amelyeket az előző, bukott rendszer 16 év alatt követett el. Tisztelt Hankó Balázs, ha fel akar szólalni, arra válaszoljon, miért hívták az emberei uszodának a miniszteri egyedi döntésekre szánt pénzeket? Hogy lehet, hogy számos szabálytalanul kiosztott támogatást hagyott maga után az a rendszer, amelynek Ön volt a minisztere?

– tette fel a kérdést Tarr Zoltán. A miniszter megjegyezte még azt is, reméli, hogy hamarosan kiderül az is, hogy ki volt a maffiauszoda úszómestere, Hankónak pedig javasolta, hogy szolidaritást inkább a magyarokkal vállaljon, akiknek az adóforintjait az előző kormány elherdálta.

Mi történt?

Csütörtökön a Kecskeméti Járásbíróság 30 napra letartóztatta Bús Balázst, Óbuda volt fideszes polgármesterét, aki az elmúlt években a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) alelnöke volt. A Fidesz politikusán kívül csütörtökön döntést hozott a bíróság az NKA kiemelt bizottságának tagjairól is, akik 17 milliárd forintnyi támogatás kiosztásáról döntöttek az országgyűlési választás előtt. Bodó Marianna, a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtószóvivője a kecsup.hu portálnak azt mondta: „Az ügyészség a kiemelkedő tárgyi súlyú bűncselekmény miatt folyó büntetőügyben a gyanúsítottak letartóztatását a szökés, elrejtőzés megakadályozása érdekében, továbbá az eljárás jogellenes befolyásolásának és a bűnismétlés veszélye miatt egy hónapra indítványozta.”

A titokban, elsősorban a Fidesz holdudvarának kiosztott pénzek miatt indult büntetőeljárásban a főügyészség összesen hat tisztviselő – köztük Bús Balázs – letartóztatását indítványozta.